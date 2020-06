Za vstup do areálu bojnických kúpeľov by mala verejnosť platiť

Bojnice 25. júna (TASR) – Verejnosť by mala za vstup do areálu Kúpeľov Bojnice po novom platiť. Turnikety tam spoločnosť nainštalovala už dávnejšie, po novom na nich pribudla aj nálepka s inštrukciami na platenie. Svoj zámer kúpele odôvodnili vykrytím nákladov, ktoré s údržbou areálu majú. Kedy k vyberaniu poplatku pristúpia, ešte nevedia.



„Sme organizácia, ktorá obhospodaruje 105 hektárov. Nielen obhospodarovať, ale aj vytvoriť ten priestor stojí obrovskú námahu. Udržovať ho stojí obrovskú námahu," povedal riaditeľ kúpeľov Slavomír Eliaš. Kúpele prirovnal k zoologickej záhrade, kde sa takisto podľa jeho slov chodia návštevníci pozerať a platia vstupné, pričom dostávajú príspevok na prevádzku a investície.



„Všetky peniaze, ktoré vyberiem, dávam do tohto priestoru. Plánujem v budúcnosti spoplatniť tento priestor, ale ešte potrebujem toho dosť vybaviť, dosť postaviť, aby som mohol toto urobiť," avizoval Eliaš.



Kúpele podľa neho budujú nový liečebný dom, ktorý by mal priniesť zvýšenie kapacity na 1500 lôžok. „Ak budeme mať 2500 alebo 3000 lôžok, bude tu toľko ľudí, že aj vtedy budeme musieť regulovať prístup verejnosti a poskytovanie služieb pre verejnosť," argumentoval.



Zámer riaditeľ odôvodnil i tým, že chráni národné bohatstvo pred vandalmi, kedy vstup spoplatní a koľko to bude stáť, nespresnil. „Nebude to horibilná suma, bude taká, aby sme mohli päť alebo šesť ľudí pribrať, aby sme stíhali areál obhospodarovať," uzavrel.



Spoplatnenie vstupu do areálu kúpeľov kritizovala verejnosť na sociálnej sieti rovnako, ako oslovení návštevníci. „Som šokovaný, nie prekvapený. Keď som to počul, nechcel som tomu veriť. Je to pýcha Bojníc, z pýchy Bojníc neťažia len kúpele, ale i zámok. Nemali by to spoplatňovať pre Bojničanov alebo takých, ktorí sa prídu pozrieť," argumentoval oslovený Bojničan.



„Ešte som nepočula, že by bol na Slovensku vstup do kúpeľov spoplatnený. Toto je nonsens. Ľudia, ktorí tu žijú od narodenia, ako ja, tomu nerozumieme," dodala oslovená Bojničanka.