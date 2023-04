Za vybrané služby na cintorínoch v Handlovej zaplatia obyvatelia viac

Handlová 4. apríla (TASR) - Obyvatelia zaplatia za vybrané služby na cintorínoch v Handlovej a jeho mestských častiach viac. Prevádzkovateľ pietnych miest, spoločnosť Parte navýšenie odôvodnila zvýšenými nákladmi i infláciou. Nový cenník schválili mestskí poslanci v rámci prílohy k príslušnému všeobecne záväznému nariadeniu na svojom rokovaní koncom marca.



"Ceny cintorínskych služieb spoločnosť nezvyšovala od roku 2013. Nechceli sme dvíhať poplatky za hrobové miesta, vyššie budú len ceny za služby," uviedol na rokovaní konateľ firmy Miroslav Mičo.



Navýšenie cien odôvodnil prevádzkovateľ pohrebísk zvýšenou mierou inflácie, od roku 2013 do roku 2022 to podľa neho bolo o 24,9 percenta, pričom najvyššia bola práve v roku 2022, a to 12,8 percenta. V tomto roku podľa firmy došlo i k navýšeniu cien za energie, vodu a odpad.



"Najväčšou zmenou prešla cena za služby týkajúce sa exhumácie. Podľa zákona je tlecia doba desať rokov, tu v okrese Prievidza 20 rokov, vzhľadom na zloženie pôdy sa v okrese musia dodržať bezpečnostné opatrenia, preto sme zvýšili ceny," zdôvodnil Mičo.



Vyššiu cenu zaplatia obyvatelia i za výkopy, a to vzhľadom na ílovitú pôdu, ktorá spôsobuje komplikácie pri kopaní hrobov. Niektoré ďalšie cintorínske služby zostali nezmenené, niektoré sa zaokrúhlili o pár centov nahor a niektoré sa zvyšovali o mieru inflácie.