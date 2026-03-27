Piatok 27. marec 2026
Za výbuch bankomatu v Dolnej Súči obvinila polícia 29-ročného Moldavca

.
Snímka z miesta výbuchu bankomatu v Dolnej Súči. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Autor TASR
Dolná Súča 27. marca (TASR) - V súvislosti s výbuchom bankomatu v obci Dolná Súča v Trenčianskom okrese obvinil trenčiansky krajský policajný vyšetrovateľ 29-ročného Moldavca zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v súbehu so zločinom krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

K poškodenia bankomatu došlo v septembri minulého roka úmyselným výbuchom za pomoci aplikovania plynnej zmesi do jeho vnútornej časti v spojení s elektrickým iniciátorom. Z bankomatu odcudzili kazety s finančnou hotovosťou vo výške takmer 56.000 eur, škoda na zariadení bankomatu bola vyčíslená na takmer 41.000 eur.

Moldavca obvinil vyšetrovateľ aj v decembri minulého roka za obdobný skutok v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa, pre ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný.

.

Neprehliadnite

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť

ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky