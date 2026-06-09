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Za vydieranie školáčky v Mojmírovciach obvinili zatiaľ jednu osobu

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Obvineniu čelí 17-ročné dievča. Skupina tínedžerov mala od školáčky vymáhať peniaze, dievča im ich opakovane odovzdávalo. Keď už viac nemalo, napadli ho.

Autor TASR
Mojmírovce 9. júna (TASR) - V prípade napadnutia 12-ročného dievčaťa v Mojmírovciach v okrese Nitra bolo vznesené prvé obvinenie. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre vzniesol obvinenie konkrétnej osobe za zločin vydierania, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Jana Šinková.

Obvineniu čelí 17-ročné dievča. Skupina tínedžerov mala od školáčky vymáhať peniaze, dievča im ich opakovane odovzdávalo. Keď už viac nemalo, napadli ho. Školáčku ťahali za vlasy, kopali a bili, útok si nahrávali na mobil. Upravené video si posielali medzi sebou.

Polícia ďalšie informácie k prípadu neposkytuje. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, ako aj citlivosť prípadu sa v tejto chvíli bližšie vyjadrovať nebudeme,“ skonštatovala Šinková.
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