< sekcia Regióny
Za vydieranie školáčky v Mojmírovciach obvinili zatiaľ jednu osobu
Obvineniu čelí 17-ročné dievča. Skupina tínedžerov mala od školáčky vymáhať peniaze, dievča im ich opakovane odovzdávalo. Keď už viac nemalo, napadli ho.
Autor TASR
Mojmírovce 9. júna (TASR) - V prípade napadnutia 12-ročného dievčaťa v Mojmírovciach v okrese Nitra bolo vznesené prvé obvinenie. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre vzniesol obvinenie konkrétnej osobe za zločin vydierania, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Jana Šinková.
Obvineniu čelí 17-ročné dievča. Skupina tínedžerov mala od školáčky vymáhať peniaze, dievča im ich opakovane odovzdávalo. Keď už viac nemalo, napadli ho. Školáčku ťahali za vlasy, kopali a bili, útok si nahrávali na mobil. Upravené video si posielali medzi sebou.
Polícia ďalšie informácie k prípadu neposkytuje. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, ako aj citlivosť prípadu sa v tejto chvíli bližšie vyjadrovať nebudeme,“ skonštatovala Šinková.
Obvineniu čelí 17-ročné dievča. Skupina tínedžerov mala od školáčky vymáhať peniaze, dievča im ich opakovane odovzdávalo. Keď už viac nemalo, napadli ho. Školáčku ťahali za vlasy, kopali a bili, útok si nahrávali na mobil. Upravené video si posielali medzi sebou.
Polícia ďalšie informácie k prípadu neposkytuje. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, ako aj citlivosť prípadu sa v tejto chvíli bližšie vyjadrovať nebudeme,“ skonštatovala Šinková.