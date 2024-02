NAPADOL MANŽELKU: Za vyhrážanie hrozí mužovi trojročné väzenie

Stará Ľubovňa 15. februára (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia v Starej Ľubovni obvinila 62-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako povedala, muž v utorok 6. februára v ranných hodinách v rodinnom dome vošiel do spálne, kde spala jeho manželka a počas spánku ju fyzicky napadol. "Udrel ju do hlavy, chytil ju pod krk a vulgárne jej nadával. Po celý čas sa jej vyhrážal zabitím. Žena sa útočníkovi začala brániť. Konanie manžela u nej vyvolalo strach a obavu o život," uviedla Ligdayová.



Agresor podľa jej slov ženu slovne napadol aj v utorok (13. 2.) v čase obeda pri dome a vyhrážal sa jej. "Muž bol policajnou hliadkou zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Ak sa obvinenému vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky," dodala krajská policajná hovorkyňa.