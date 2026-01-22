< sekcia Regióny
Za vyše 3 miliónov eur vybudujú v Michalovciach kontajnerové stojiská
Súčasťou zákazky je dodávka a montáž kontajnerových prístreškov, vybudovanie spevnených plôch, inštalácia elektrozámkov a riadiacich jednotiek.
Autor TASR
Michalovce 22. januára (TASR) - Mesto Michalovce v rámci projektu Zavedenie systému váženého množstvového zberu plánuje vybudovať nové kontajnerové stojiská v meste. Radnica v tejto súvislosti vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných a technologických prác. Ako vyplýva z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 3.251.633,33 eura bez DPH.
Súčasťou zákazky je dodávka a montáž kontajnerových prístreškov, vybudovanie spevnených plôch, inštalácia elektrozámkov a riadiacich jednotiek. Nové stojiská budú mať oceľovú konštrukciu s možnosťou uzamykania a budú situované na miestach pôvodných kontajnerových státí alebo v ich blízkosti.
Projekt počíta so štyrmi typmi stojísk - s tromi variantmi oceľových kontajnerových prístreškov a jedným blokovým prefabrikovaným stojiskom. „Predmetom projektu je podpora zberu a dobudovanie, intenzifikácia a rozšírenie systémov triedeného zberu komunálnych odpadov na území komplexnej bytovej výstavby mesta v katastrálnom území obcí Michalovce a Stráňany,“ uviedli v materiáli.
Zámer je súčasťou projektu, na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 3,68 milióna eura z Ministerstva životného prostredia SR v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Cieľom je zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a posilnenie triedeného zberu.
Súčasťou zákazky je dodávka a montáž kontajnerových prístreškov, vybudovanie spevnených plôch, inštalácia elektrozámkov a riadiacich jednotiek. Nové stojiská budú mať oceľovú konštrukciu s možnosťou uzamykania a budú situované na miestach pôvodných kontajnerových státí alebo v ich blízkosti.
Projekt počíta so štyrmi typmi stojísk - s tromi variantmi oceľových kontajnerových prístreškov a jedným blokovým prefabrikovaným stojiskom. „Predmetom projektu je podpora zberu a dobudovanie, intenzifikácia a rozšírenie systémov triedeného zberu komunálnych odpadov na území komplexnej bytovej výstavby mesta v katastrálnom území obcí Michalovce a Stráňany,“ uviedli v materiáli.
Zámer je súčasťou projektu, na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 3,68 milióna eura z Ministerstva životného prostredia SR v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Cieľom je zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a posilnenie triedeného zberu.