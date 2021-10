Za vznikom železnice na východe pred 150 rokmi boli mocenské záujmy

Na snímke si návštevníci prezeraju vľavo historický motorový vozeň „Hurvínek“ M 131 1125 z Hanisky pri Košiciach a vpravo historický parný rušeň Papagáj“ 477 013 z Popradu na železničnej stanici v Trebišove 16. októbra 2021. Foto: TASR Roman Hanc

Trebišov 16. októbra (TASR) – Za vznikom železničnej trate na úseku Michaľany – Humenné – Lupkovský tunel pred 150 rokmi boli mocenské záujmy niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchie. Jej strategický význam o niekoľko desaťročí neskôr potvrdili udalosti prvej svetovej vojny. Zásadným spôsobom sa tiež pričinila o rozvoj regiónu, uviedol pre TASR predseda Klubu priateľov železníc východného Slovenska Kamil Kočiško pri príležitosti slávnostného podujatia, ktoré sa na trati Michaľany – Humenné v sobotu uskutočnilo. Na železnici sa tu výnimočne stretli dva historické parné rušne.uviedol Kočiško s tým, že trasovanie železnice z uhorských nížin na pevnostný komplex Przemyśl bolo riešené v dvoch variantoch, cez ondavskú alebo cez laboreckú nížinu.skonštatoval, pričom poukázal najmä na udalosti z rokov 1914 a 1915, keď ruské vojská prelomili front a dostali sa až do Humenného, pričom ich vstupu do uhorskej nížiny zabránili až rakúsko-uhorské vojská, ktoré sa do oblasti dostali práve vďaka železnici.Podľa slov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa, ktorý prevzal nad podujatím hlásiacim sa k Európskemu roku železníc záštitu, bol tento železničný úsek strategickým aj v nasledujúcom období.uviedol s tým, že železnice sú zároveň "prísľubom budúcnosti".ozrejmil.Súčasťou sobotného podujatia boli jazdy historických vlakov ťahaných parnými rušňami Šľachtičná a Papagáj, ktoré sa stretli na stanici v Trebišove a odtiaľ sa presunuli na stanicu v Humennom. Zároveň v Michaľanoch odhalili pamätnú tabuľu k 150. výročiu trate, v Trebišove bude pamätná tabuľa pripomínať letopočty výstavby všetkých tratí, ktoré mestom prechádzajú.Podujatie zorganizoval Klub priateľov železníc východného Slovenska v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a Odborovou asociáciou výpravcov a dispečerov.