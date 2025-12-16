< sekcia Regióny
Za zachovanie otváracích hodín pokladnice v Kysaku vznikla petícia
V uplynulom období došlo k zmene otváracích hodín pokladnice, ktorá je po novom otvorená denne od 5.30 do 9.25 h, od 9.35 do 12.20 h a od 12.50 do 15.40 h.
Autor TASR
Kysak 16. decembra (TASR) - Za zachovanie predchádzajúcich otváracích hodín pokladnice na železničnej stanici v Kysaku v okrese Košice-okolie vznikla petícia. Kým podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ide len o dočasné zmeny a otváracia doba sa už čoskoro vráti do pôvodných časov, iniciátori petície sa obávajú, že súčasný stav bude pretrvávať aj po Novom roku.
V uplynulom období došlo k zmene otváracích hodín pokladnice, ktorá je po novom otvorená denne od 5.30 do 9.25 h, od 9.35 do 12.20 h a od 12.50 do 15.40 h. S takouto otváracou dobou petičiari nesúhlasia. „Žiadame o zachovanie pôvodných otváracích hodín osobnej pokladnice Kysak: denne 5.30 - 9.20, 9.50 - 16.20, 16.50 - 21.05 h,“ uvádzajú v petícii, v ktorej hovoria o negatívnom vplyve na komfort a informovanosť cestujúcich. Upozorňujú aj na možné bezpečnostné riziká. Obávajú sa, že niektorí cestujúci budú s cieľom získať informácie vstupovať do koľajiska. Svoju požiadavku zdôvodňujú aj znemožneným výdajom zľavnených preukazov pre cestujúcich, ktorí prichádzajú zo škôl a zamestnania po 15.30 h.
„Podporujeme snahu, aby mala pokladnica dlhšie otváracie hodiny. Okolité obce nemajú stanice s možnosťou zakúpenia cestovných lístkov, nakupujú ich tu,“ za petičný výbor to pre TASR povedal Ľubomír Krajňák, ktorý je tiež starostom obce Kysak. Dodal, že uvedená stanica je dôležitým uzlom železničnej dopravy. Petíciu chcú železniciam odovzdať v najbližších dňoch.
Hovorca ZSSK Ján Baček pre TASR uviedol, že ide o dočasné skrátenie otváracích hodín, ktoré vzniklo výlučne z prevádzkových dôvodov - pre vysokú práceneschopnosť v Centre predaja Košice, ktorú aktuálne nie je možné personálne nahradiť. „Chceme cestujúcich uistiť, že ide len o prechodné opatrenie. Hneď po stabilizácii personálnej situácie sa pokladnica v Kysaku vráti k pôvodným otváracím hodinám do 21.05 h,“ deklaroval.
Cestujúci sa podľa neho nemusia obávať obmedzenia spojov ani zníženia kvality poskytovaných služieb. „Vlaková obsluha zostáva plne zachovaná a moderné predajné kanály spoľahlivo nahrádzajú chýbajúce pokladnice,“ dodal s tým, že cestujúci si môžu zakúpiť cestovné lístky vopred prostredníctvom e-shopu ZSSK, mobilnej aplikácie, v prípade osobných vlakov aj formou SMS a dostupné sú tiež časové lístky.
Pripomenul tiež, že cestujúci so stopercentnou zľavou už nemajú povinnosť mať nulový lístok na regionálne vlaky. V diaľkových vlakoch však naďalej platí. ZSSK avizovala i prípravu spustenia elektronických preukazov.
V uplynulom období došlo k zmene otváracích hodín pokladnice, ktorá je po novom otvorená denne od 5.30 do 9.25 h, od 9.35 do 12.20 h a od 12.50 do 15.40 h. S takouto otváracou dobou petičiari nesúhlasia. „Žiadame o zachovanie pôvodných otváracích hodín osobnej pokladnice Kysak: denne 5.30 - 9.20, 9.50 - 16.20, 16.50 - 21.05 h,“ uvádzajú v petícii, v ktorej hovoria o negatívnom vplyve na komfort a informovanosť cestujúcich. Upozorňujú aj na možné bezpečnostné riziká. Obávajú sa, že niektorí cestujúci budú s cieľom získať informácie vstupovať do koľajiska. Svoju požiadavku zdôvodňujú aj znemožneným výdajom zľavnených preukazov pre cestujúcich, ktorí prichádzajú zo škôl a zamestnania po 15.30 h.
„Podporujeme snahu, aby mala pokladnica dlhšie otváracie hodiny. Okolité obce nemajú stanice s možnosťou zakúpenia cestovných lístkov, nakupujú ich tu,“ za petičný výbor to pre TASR povedal Ľubomír Krajňák, ktorý je tiež starostom obce Kysak. Dodal, že uvedená stanica je dôležitým uzlom železničnej dopravy. Petíciu chcú železniciam odovzdať v najbližších dňoch.
Hovorca ZSSK Ján Baček pre TASR uviedol, že ide o dočasné skrátenie otváracích hodín, ktoré vzniklo výlučne z prevádzkových dôvodov - pre vysokú práceneschopnosť v Centre predaja Košice, ktorú aktuálne nie je možné personálne nahradiť. „Chceme cestujúcich uistiť, že ide len o prechodné opatrenie. Hneď po stabilizácii personálnej situácie sa pokladnica v Kysaku vráti k pôvodným otváracím hodinám do 21.05 h,“ deklaroval.
Cestujúci sa podľa neho nemusia obávať obmedzenia spojov ani zníženia kvality poskytovaných služieb. „Vlaková obsluha zostáva plne zachovaná a moderné predajné kanály spoľahlivo nahrádzajú chýbajúce pokladnice,“ dodal s tým, že cestujúci si môžu zakúpiť cestovné lístky vopred prostredníctvom e-shopu ZSSK, mobilnej aplikácie, v prípade osobných vlakov aj formou SMS a dostupné sú tiež časové lístky.
Pripomenul tiež, že cestujúci so stopercentnou zľavou už nemajú povinnosť mať nulový lístok na regionálne vlaky. V diaľkových vlakoch však naďalej platí. ZSSK avizovala i prípravu spustenia elektronických preukazov.