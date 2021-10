Za záchranu nemocnice vo Svidníku vyzbierali takmer 18.000 podpisov

Svidník 8. októbra (TASR) – Takmer 18.000 podpisov sa podarilo vyzbierať v rámci petičnej akcie za ponechanie regionálneho statusu pre nemocnicu vo Svidníku. Ide o reakciu na plánovanú optimalizáciu siete nemocníc. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.



"Prijatie uznesenia v mestskom poslaneckom zbore, rokovania s predsedníčkou a členmi Výboru NR SR pre zdravotníctvo, apel na predsedu najsilnejšej koaličnej strany Igora Matoviča, odovzdanie 20 argumentov premiérovi SR Eduardovi Hegerovi, neustála snaha o stretnutie s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, verejné vyhlásenie starostov a primátorov okresov Svidník, Stropkov a Medzilaborce, to všetko predchádzalo spusteniu petičnej akcie," povedala Tchirová.



V stredu (6. 10.) sa podľa jej slov primátorka Svidníka stretla na pôde svidníckej nemocnice s predsedom parlamentu NR SR Borisom Kollárom a jej riaditeľom Slavkom Rodákom. "Argumentovali a predložili objektívne fakty predsedovi parlamentu za zachovanie nemocnice," uviedla Tchirová.



Petícia bola spustená 17. septembra. Zapojili sa do nej rôzne inštitúcie, prevádzky a celé obce v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce. "Oficiálne ukončenie petičnej akcie bolo 30. septembra, ale aj po tomto dátume prichádzali petičné hárky, ktoré sme definitívne uzavreli k štvrtku (7. 10.). Počet petičných podpisov je 14.680, do online formy petície sa zapojilo 2977 občanov. Petícia za ponechanie svidníckej nemocnice ako nemocnice regionálneho typu má teda 17.657 podpisov občanov, ktorí nesúhlasia s pripravovaným návrhom optimalizácie siete nemocníc," skonštatovala Tchirová.



Petíciou žiadajú zachovanie Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice. Ďalej okrem iného požadujú neprehlbovanie rozdielov medzi regiónmi, a aby bol do úvahy braný fakt, že okresy Svidník a Stropkov sú bez železničnej dopravy a chýba aj rýchlostná cesta.