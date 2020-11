Za zimné fungovanie letných terás zaplatia Trnavčania jedno euro

Trnava 3. novembra (TASR) - Osobitnú dobu nájmu, a to od 16. novembra do 28. februára 2021, schválilo trnavské mestské zastupiteľstvo na utorkovej schôdzi pre prevádzkovateľov letných terás. Aj počas zimy budú môcť pri svojich gastroprevádzkach mať exteriérové sedenie za celkovú sumu jedno euro.



Prvýkrát o jednoeurovom nájme rokovali poslanci v súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou na konci apríla tohto roka, aktuálne ho predĺžili o ďalšie mesiace až do roka 2021. Pôvodne mesto počítalo za prenájom pozemkov pre letné i celoročné exteriérové sedenia kaviarní a reštaurácií s príjmom 59.000 eur.