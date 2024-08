ZAaRES čaká na výzvy, externé zdroje by pomohli so zimnou technikou

Banská Bystrica 11. augusta (TASR) - Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici uspela v projekte zameranom na podporu biodiverzity a likvidáciu inváznych druhov rastlín a v týchto dňoch predstavila nový svahový nosič, na ktorý získala z Environmentálneho fondu nenávratný finančný príspevok 190.000 eur. Nejde však o jediný projekt, v ktorom bol ZAaRES úspešný.



Ako zdôraznil druhý viceprimátor Martin Majling, za posledné obdobie je ZAaRES každý rok úspešný v dvoch - troch výzvach, čo odľahčuje mestský rozpočet. Aj vďaka externým zdrojom sa tak môže mesto aktívne venovať projektom zameraným na zavádzanie zelených a modrých opatrení, ktorými reaguje na zmenu klímy a zmierňovanie jej negatívnych dopadov.



"V ekonomicky náročných časoch pre samosprávy využívame každú príležitosť na to, aby sme sa uchádzali o rôzne dotácie a granty. V minulých rokoch sa ZAaRES-u podarilo získať mimorozpočtové zdroje na výsadbu stromov, tento rok ide o zakúpenie novej techniky. Už čoskoro budeme realizovať dažďovú záhradu v mestskej časti Uhlisko, na ktorú sme tiež získali v tomto roku externé financie," konštatoval Majling.



Ako poznamenal riaditeľ ZAaRES-u Ivan Šabo, nové výzvy a externé zdroje by im výrazne pomohli aj v prípade novej zimnej techniky. Každoročne sa počas zimy starajú o údržbu tratí v horských oblastiach banskobystrického regiónu, ktoré lákajú turistov a bežkárov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.



"V minulých rokoch sme zakúpili skúter, ktorý nám veľmi pomáha pri údržbe tratí. Ak chceme ísť do novej techniky, potrebovali by sme v blízkej budúcnosti ešte ratrak a novú techniku na zasnežovanie okruhu pre bežkárov na plážovom kúpalisku. Čakáme na výzvy a externé zdroje, keďže nemôžeme zaťažovať už aj tak dosť napätý mestský rozpočet," dodal Šabo.