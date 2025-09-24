< sekcia Regióny
ZAaRES má spracovaný zámer svojho budúceho sídla na novej adrese
Autor TASR
Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Budúce sídlo mestskej príspevkovej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici vznikne v priebehu najbližších rokov na pozemkoch v časti mesta Majer s rozlohou asi 14.600 štvorcových metrov. Cieľom je vytvoriť na novej adrese areál so zázemím, kde budú môcť zamestnanci realizovať svoje činnosti. So zámerom jeho vybudovania sa oboznámili už aj mestskí poslanci. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Aktuálne máme pripravený zámer a víziu budúceho využitia areálu v Majeri. Počítame s rekonštrukciou existujúcej administratívnej budovy a vytvorením školiacej miestnosti. V areáli bude stredisko zelene, miesto na hrubú očistu techniky, stredisko dopravy s garážami a so skladmi strojov, zámočnícke a stolárske dielne na údržbu mobiliáru a detských ihrísk. Rovnako aj skleníky, sklad výrobkov či priestor na spracovanie zelenej hmoty z údržby zelene,“ vysvetlil Martin Šikula zo ZAaRES.
Ako dodal, chcú vytvoriť podmienky na to, aby sa tam mohli plnohodnotne presťahovať so všetkými svojimi úsekmi. Plánujú aj vodozádržné opatrenia, moderné environmentálne technológie ako tepelné čerpadlá a fotovoltiku.
ZAaRES je zodpovedný za spravovanie 3,35 milióna štvorcových metrov plôch v meste a toto číslo medziročne narastá. Súvisí aj s prípravou nových projektov, ktoré samospráva plánuje realizovať, ako je revitalizácia mestského parku či projekty Zelené sídliská. Okrem detských ihrísk, mobiliáru, športovísk či telocviční sa stará o údržbu Mestského mládežníckeho štadióna, nového hokejbalového ihriska a skateparku, v zime o bežkárske trate.
„ZAaRES nie je len o kosení, výruboch, orezoch stromov a výsadbách. Za uplynulé roky sa vypracovali na modernú mestskú organizáciu vykonávajúcu mnoho činností s jasnou víziou do budúcna. Ich práca sa v posledných rokoch zásadným spôsobom zmenila a zefektívnila, a to aj nakúpením novej techniky, do ktorej neustále investujeme významné financie z mestského rozpočtu a mimorozpočtových zdrojov,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Ako doplnila Marhefková, spracovaný zámer poslúži ako podklad do pripravovaného verejného obstarávania na projektanta. S vypracovaním projektovej dokumentácie bude súvisieť príprava štruktúrovaného rozpočtu, a tým aj rozdelenie projektu na etapy, ktoré jasne zadefinuje aj možnosti čerpania mimorozpočtových zdrojov na realizáciu budúceho sídla ZAaRES.
