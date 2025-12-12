Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Regióny

DRÁMA NAMIESTO ZÁBAVY: Chlapec sa zranil pri explózii pyrotechniky

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Podľa doterajších informácií 14-ročný chlapec si zakúpil od predajcu niekoľko kusov zábavnej pyrotechniky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. decembra (TASR) - Bratislavskí policajti prešetrujú prípad explózie zábavnej pyrotechniky, pri ktorej utrpel zranenia 14-ročný chlapec. „Prípad sa v uplynulých dňoch stal v treťom bratislavskom okrese,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

„Podľa doterajších informácií 14-ročný chlapec si zakúpil od predajcu niekoľko kusov zábavnej pyrotechniky. Pri manipulácii s ňou však došlo k jej explózii a chlapec utrpel viaceré zranenia hornej končatiny, ktoré si vyžiadali prevoz a následne chirurgický zákrok v nemocnici," priblížil.

Ďalšie okolnosti tohto prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

„V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby aj vzhľadom na blížiaci sa koniec roka a s ním spojené oslavy jeho príchodu, zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou,“ vyzval policajný hovorca.


.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených