Zabezpečenie ochranných pomôcok obec Zborov nemilo prekvapilo

Zborov 21. októbra (TASR) – Zabezpečenie ochranných pomôcok vo vlastnej réžii v súvislosti s plošným testovaním na ochorenie COVID-19 obec Zborov v Bardejovskom okrese nemilo prekvapilo. Rovnako nevedia, kto bude zabezpečovať dezinfekciu odberných miest. Ako pre TASR povedal starosta Ján Šurkala, v utorok (20. 10.) ich navštívili príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR.



"Čo sa týka ochranných pomôcok, dali nám stanovisko, ktoré nás dosť nemilo prekvapilo, že každá zo zúčastnených zložiek, ktorá bude na testovaní súčinná - armáda, zdravotníci a samospráva, má pre svojich ľudí zabezpečiť ochranné pomôcky sama. Tak nám bolo povedané, a preto sme aj reagovali, že hneď som išiel do Bardejova nakúpiť nejaké veci, kým to nekúpia iní kolegovia, starostovia. Čiže trochu toto ma vyslovene že zaskočilo a vytočilo, že štát, ktorý by mal mať tieto veci na sklade nachystané prioritne pre zdravotníkov, respektíve pre takéto akcie, tak buď to nemá alebo nejakou zhodou okolností to akosi nefunguje," povedal Šurkala.



V obci žije 3500 obyvateľov, z ktorých by malo byť testovaných takmer 3000.



Ako ďalej povedal Šurkala, príslušníci OS SR ich informovali, že testovanie by sa malo uskutočniť vo vnútri a každé odberné miesto by malo mať tri vetrateľné miestnosti.



"My sme ale po diskusii a debate s regionálnym hygienikom dospeli k záveru, že ak to je iba čo i len trochu možné, že to počasie umožní, tak všetko robiť vonku. Čiže aj priestor na čakanie, aj na čakanie po samotnom odbere, stanovište, aby bolo vonku, lebo tým pádom sa zredukuje dosť výrazne riziko prenosu," vysvetlil Šurkala.



Na otázku, kto zabezpečí dezinfekciu priestorov, odpovedal, že má informácie len z médií.



"Zachytil som, že ministerstvo obrany povedalo, že vojaci by to mali robiť. Keď budú, budú, keď nebudú, máme pripravené riešenie. Dezinfikujeme verejné priestranstvá už od začiatku koronakrízy, takže nejak by sme to robili aj teraz v takej réžii, ktorá bola," dodal starosta.