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Žabokreky budú v sobotu dejiskom cezhraničného stretnutia hasičov
Súčasťou programu bude aj súťaž detských hasičských družstiev podľa pravidiel partnerskej krajiny.
Autor TASR
Žabokreky 11. júla (TASR) - Športový areál v Žabokrekoch v okrese Martin bude v sobotu dejiskom 13. ročníka hasičskej súťaže Memoriál Jána Blahu. Súťaž bude tento rok súčasťou podujatia Stretnutie hasičov - sila tradície a priateľstva, ktoré sa uskutoční v rámci cezhraničnej spolupráce v programe Interreg Slovensko - Česko.
„Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať, že dobrovoľné hasičstvo nie je len o technike a zásahoch, ale predovšetkým o ľuďoch, tradíciách, vzájomnej pomoci a priateľstvách, ktoré prekračujú štátne hranice. Návštevníkov čakajú jedinečné ukážky historických hasičských útokov, ktoré predvedú skúsení hasiči - muži nad 60 rokov a ženy nad 55 rokov,“ priblížili organizátori.
Súčasťou programu bude aj súťaž detských hasičských družstiev podľa pravidiel partnerskej krajiny. Mladí hasiči si tak vyskúšajú nový spôsob súťaženia, získajú nové skúsenosti a nadviažu priateľstvá so svojimi rovesníkmi z druhej strany hranice. Pre deti je pripravený interaktívny program o tom, ako pracovali hasiči pred 100 rokmi.
„Osobitnú pozornosť určite pritiahne výstava historickej hasičskej techniky, na ktorej budú prezentované vzácne exponáty zo Slovenska aj z Českej republiky. Český partner zároveň pripraví odbornú prednášku o vývoji hasičskej techniky a povedie komentovanú prehliadku výstavy,“ dodali organizátori.
„Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať, že dobrovoľné hasičstvo nie je len o technike a zásahoch, ale predovšetkým o ľuďoch, tradíciách, vzájomnej pomoci a priateľstvách, ktoré prekračujú štátne hranice. Návštevníkov čakajú jedinečné ukážky historických hasičských útokov, ktoré predvedú skúsení hasiči - muži nad 60 rokov a ženy nad 55 rokov,“ priblížili organizátori.
Súčasťou programu bude aj súťaž detských hasičských družstiev podľa pravidiel partnerskej krajiny. Mladí hasiči si tak vyskúšajú nový spôsob súťaženia, získajú nové skúsenosti a nadviažu priateľstvá so svojimi rovesníkmi z druhej strany hranice. Pre deti je pripravený interaktívny program o tom, ako pracovali hasiči pred 100 rokmi.
„Osobitnú pozornosť určite pritiahne výstava historickej hasičskej techniky, na ktorej budú prezentované vzácne exponáty zo Slovenska aj z Českej republiky. Český partner zároveň pripraví odbornú prednášku o vývoji hasičskej techniky a povedie komentovanú prehliadku výstavy,“ dodali organizátori.