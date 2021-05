Charitatívny Turčiansky beh pomôže ľuďom s hendikepom

Žabokreky 3. mája (TASR) – Charitatívne podujatie Turčiansky beh usporiada 22. mája v Žabokrekoch pri Martine občianske združenie (OZ) Parasport24, ktoré už 15 rokov pomáha hendikepovaným a sociálne slabým ľuďom.



"Pre pandemické opatrenia nechcú mnohí organizátori robiť akcie, pretože testovanie účastníkov je dosť nákladné a logistika si vyžaduje navyše ďalších ľudí. My sme sa rozhodli vymeniť tričká pre účastníkov zo štartovacieho balíka za antigénový test, ktorý budeme robiť pre každého bežca pred štartom. Držíme sa tak nariadených opatrení a splníme všetko, čo treba. Spolu so starostkou Žabokrekov sa tešíme na všetkých, ktorí chcú športovať a podporiť našu myšlienku," vysvetlil organizátor podujatia Miroslav Buľovský z OZ Parasport24.



Doplnil, že beh má dva okruhy - päť a desať kilometrov. "Každý si vyberie taký okruh, na aký sa práve cíti. Mierne členitú trasu na celom okruhu tvorí z desiatich percent asfalt a ďalej poľná cesta. Prevýšenie dosahuje 140 metrov. Trasu som si prešiel a ešte aj niekoľkokrát prejdem. Je to akcia v mojom rodisku, máme tu krásne výhľady na Turiec, Malú a Veľkú Fatru," podotkol organizátor podujatia.



"Víťazom behu sú všetci - každý účastník dostane medailu z rúk vozičkárov a výťažok charitatívneho behu pôjde pre ľudí s hendikepom. Rovnako aj na pomoc v aktuálnej situácii, podľa potreby a podľa žiadostí, ktoré OZ pravidelne dostáva," dodal Buľovský.