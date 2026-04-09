ZABRÁNILI TRAGÉDII: Na R1 chcel muž skočiť z výšky

Snímka zo zásahu polície. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Muž mal vyliezť na protihlukovú stenu a chcel z nej skočiť. S policajnou hliadkou odmietal komunikovať.

Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Zásah policajtov na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre zabránil tragédii, pri ktorej mohol prísť o život 31-ročný muž. Na rýchlostnej ceste za výjazdom Nitra - východ smerom na Banskú Bystricu, kde sa mal nachádzať muž v ťažkej životnej situácii, zasahovali vo štvrtok v ranných hodinách všetky záchranné zložky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti po príchode na miesto spozorovali pri zvodidlách vozidlo Toyota Avensis, v ktorom sa nikto nenachádzal. Následne uvideli vo výške muža, ktorého život bol v ohrození. Muž mal vyliezť na protihlukovú stenu a chcel z nej skočiť. S policajnou hliadkou odmietal komunikovať.

Na miesto bol privolaný policajný vyjednávač, ktorému sa podarilo s mužom nadviazať kontakt a získať si jeho dôveru. Tento krok viedol k upokojeniu celej situácie, skonštatovala polícia. Následne bol muž odovzdaný do starostlivosti zdravotníkov.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát