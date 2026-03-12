< sekcia Regióny
ŽABY V OHROZENÍ: Na pomoc im vyrazili ochranári a dobrovoľníci
Autor TASR
Banská Bystrica 12. marca (TASR) - Zamestnanci Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR spolu s dobrovoľníkmi aj tento rok pomáhajú obojživelníkom bezpečne prekonať frekventované cesty počas ich jarnej migrácie. Vo viacerých lokalitách Slovenska inštalujú v týchto dňoch zábrany a organizujú záchranné prenosy. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.
Ochranári priblížili, že zábrany inštalujú na viacerých lokalitách v rámci Slovenska, napríklad na Sigorde pri Kokošovciach, v Uzovskom Šalgove, pri vodnej nádrži Ružín či v Jelenci. Záchranné prenosy žiab prebiehajú aj v spolupráci so školami v rámci environmentálnej výchovy, napríklad v programe „Žabie taxi“.
Obojživelníky migrujúce zo zimoviska k reprodukčným plochám musia na mnohých mnohých miestach prechádzať cez cesty, kde ich každoročne tisíce uhynú pod kolesami áut. ŠOP upozorňuje, že spolu s ďalšími faktormi dochádza k postupnému miznutiu populácií obojživelníkov z viacerých lokalít.
Obojživelníky sú pritom významnou súčasťou potravového reťazca, regulujú množstvo hmyzu a zároveň sú potravou pre mnohé druhy vtákov a cicavcov. Ich úbytok môže narušiť rovnováhu v ekosystémoch a znížiť biologickú rozmanitosť krajiny.
Preto zamestnanci ŠOP spolu s dobrovoľníkmi každoročne na jar budujú pozdĺž kritických úsekov migračné zábrany. V trasách ich ťahu sa inštalujú približne pol metra vysoké plastové fólie, ktoré žabám zabránia vstúpiť na vozovku. Zábrany sa následne niekoľkokrát denne kontrolujú, obojživelníky sa vyzbierajú a bezpečne prenesú na druhú stranu cesty.
Počas jednej migračnej sezóny takto prenesú tisíce jedincov. Napríklad minulý rok bolo pri vodnej nádrži Sigord prenesených približne 2800 obojživelníkov, zatiaľ čo pred piatimi rokmi to bolo na rovnakej lokalite až 8000 jedincov.
ŠOP v tejto súvislosti apeluje aj na vodičov, aby najmä v úsekoch v okolí vodných plôch zvýšili ostražitosť a boli ohľaduplní k obojživelníkom aj dobrovoľníkom, ktorí ich pomáhajú zachraňovať.
