Začal sa 13. ročník medzinárodnej súťaže záchranárov v Komárne
Komárno 4. septembra (TASR) - Záchranári zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska začali vo štvrtok súťažiť na 13. ročníku dvojdňovej medzinárodnej súťaže zdravotných záchranárov Komárno Rescue 2025. Do Komárna pricestovalo 28 profesionálnych tímov, pričom ide o najvyššiu účasť od vzniku súťaže v roku 2013. Podujatie sa prvýkrát koná pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho.
„Samotný organizačný tím má viac ako sto pracovníkov - profesionálov. Dnes tu je stretnutie odborníkov na záchrannú zdravotnú službu, ktorá v poslednej dobe je rezonujúcou témou v spoločnosti. Som rád, že sa tu stretli, aby vedeli debatovať nielen o správnom postupe pri jednotlivých pacientoch, ale aj o správnych riešeniach pre záchrannú zdravotnú službu,“ povedal riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZaMED Matej Polák.
Ako dodal, po každej úlohe nasleduje rozbor s profesionálmi, keď súťažiaci záchranári dostanú okamžite spätnú väzbu na to, čo urobili správne a čo mohli urobiť ešte lepšie.
Polák spresnil, že v tomto ročníku súťaže je pripravených sedem medicínskych scenárov, čo je najviac v histórii podujatia. Súčasťou podujatia je aj súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre 28 jednotlivcov z radov verejnosti. Scenáre úloh zostávajú prísne tajné až do začiatku súťaže.
„To, čo robíme my inak, a v zahraničí sa to veľmi páči, je systematická spätná väzba. Na každý zásah k resuscitácii, k náhlemu infarktu a k náhlej cievnej mozgovej príhode, to znamená, že ten zodpovedný zdravotný pracovník, či už je to lekár, alebo zdravotnícky záchranár, po každom takomto zásahu dostáva cielenú spätnú väzbu na svoj postup, kde sa jeho postup porovnáva s tým, čo mal urobiť na základe štandardného postupu,“ povedal hlavný lekár ZaMED-u Martin Michalov.
Komárno Rescue patrí k najprestížnejším medzinárodným súťažiam záchranárov v strednej Európe. Dvojčlenné posádky tam testujú svoje schopnosti v realisticky pripravených modelových situáciách, ktoré simulujú tie najnáročnejšie zásahy. Podujatie, ktoré sa každoročne koná v Marina Parku v Komárne a je akreditované Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov, si vybudovalo reputáciu najvýznamnejšieho formátu svojho druhu na Slovensku.
ZaMED aktuálne prevádzkuje 22 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Levice a Veľký Krtíš.
