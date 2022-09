Začal sa medzinárodný festival Divadelná Nitra

Nitra 23. septembra (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra v piatok oficiálne otvoril svoj 31. ročník. Ako uviedli organizátori, v hlavnom programe sa predstaví 15 inscenácií z desiatich krajín vrátane Slovenska.



Súčasťou festivalu je aj bohatý sprievodný program, ktorý sa začal dopoludnia integračným workshopom projektu Darujem ti tulipán, ktorý spája zrakovo znevýhodnené a vidiace deti. V popoludňajších hodinách sa zasa Kupecká ulica v centre Nitry zmení na KníhKupeckú. Okrem veľkého výberu kníh ponúkne aj rôzne workshopy, diskusie a koncerty. "Napriek chladnejšiemu počasiu vytvorí na Svätoplukovom námestí pravú dovolenkovú atmosféru šou Balaton 1982. Interaktívne nonverbálne pouličné divadlo na vodnom bicykli sa s trochou nostalgie a satiry postará o humorný exkurz do uniformnej doby, hudby a módy rokov osemdesiatych," uviedli organizátori.



Divadelnú prehliadku na javiskách Divadla Andreja Bagara (DAB) odštartuje predstavenie Kým nastane ticho domáceho umeleckého súboru v réžii Ivety Ditte Jurčovej. Hrať sa bude aj v Súkromnom konzervatóriu Nitra, kde sa o 21.30 h začína predstavenie tamojšieho súboru Don Juan sa vracia z vojny v réžii Petra Oravca. Večer bude javisko Veľkej sály DAB patriť dielu Sad Sam Matúš, ktoré vzniklo v chorvátsko-slovinsko-rakúsko-francúzskej koprodukcii.



Počas víkendu ponúkne hlavný program festivalu inscenácie Timeout Burnout, Virtual Ritual, Amando, Kronika vojny, nenávisti a lásky, PRIMA, Encyklopédia bolesti. I. diel: Zostane to medzi nami a hru Jumpcore. V rámci sprievodného programu sa uskutočnia podujatia zo sekcie festival deťom a divadlo mladých. "Za zmienku rozhodne stojí aj Nitrianska biela noc, ktorá sprístupní nové nitrianske kreatívne centrá a ponúkne koncerty speváčok Zuzany Mikulcovej a Katarzie," doplnili organizátori. Ako pripomenuli, program festivalu divadelná Nitra potrvá až do stredy 28. septembra.