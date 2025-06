Začal sa Medzinárodný festival Divadelná Nitra

Nitra 6. júna (TASR) - Pod Zoborom sa v piatok popoludní začal 34. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý potrvá do 11. júna. Obyvateľom a návštevníkom mesta ponúkne 14 inscenácií zo Slovenska, z Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Ruska a Bieloruska. Z toho tri divadelné projekty vzniknú v sekcii Práve vytvorené.



Ako uviedli organizátori z Asociácie Divadelná Nitra, podtitulom tohtoročného festivalu bude slovné spojenie Práve/o tu a práve/o teraz! „Základným východiskom je pomocou tejto slovnej hračky zdôrazniť problematiku základných práv vo vzťahu k spoločnosti či občanom i k životnému prostrediu s dôrazom na akútnosť aj aktuálnosť ich ohrozenia,“ vysvetlili.



Podľa riaditeľky festivalu Dariny Károvej je základom DNA Divadelnej Nitry provokácia, inšpirácia, rozmanitosť, nezávislosť a tolerancia. „Programovo prináša nové tendencie, nové témy, nové mená. Rozvíja slobodné myslenie a priateľskú komunikáciu. Svojou históriou, objaviteľskou misiou i neľahkým osudom pripomína káru preťaženú vzácnym nákladom zozbieraným za dlhý čas,“ skonštatovala Kárová.



Do organizácie festivalu sa tento rok opätovne zapojilo aj Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre, ktoré poskytne svoje priestory na uvedenie viacerých inscenácií. „Sme naozaj veľmi radi, že opäť naše javisko a aj zákulisie ožíva festivalovou energiou, inšpiratívnymi stretnutiami a výnimočnými predstaveniami. Je nám cťou, že sme súčasťou podujatia, ktoré prepája umenie s aktuálnym dianím a otvára dialóg nielen medzi tvorcami a publikom, ale aj medzi naším mestom, krajom a tiež svetom,“ skonštatovala riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.



Festival otvorila v piatok v Divadle Andreja Bagara o 18.00 h autorská inscenácia Jakaba Tarnócziho s názvom Radical Relax z budapeštianskeho Divadla Józsefa Katonu. Prvý deň festivalu doplní o 21.30 h v zrekonštruovanom kine Palace predstavenie Tma. „Členovia bývalého Divadla Stoka s ňou prichádzajú na festival ako so svojou prvou inscenáciou pod novým názvom Inštitút Blaha Uhlára,“ pripomenuli organizátori.



V piatok sa tiež začali viaceré sprievodné podujatia festivalu. Medzi nimi napríklad nultý ročník Staromestského korza či projekt Júnový tulipán, ktorý prepája zrakovo znevýhodnené deti s ich zdravými rovesníkmi. „Návštevníci festivalu sa môžu zapojiť do prezentácie interaktívneho objektu Black Box umiestneného pred priestorom bod.K7 na Štefánikovej triede, ktorý simuluje zážitok z nevidiaceho sveta,“ doplnili organizátori.