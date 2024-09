Začal sa nový školský rok. Polícia dohliada na bezpečnosť žiakov

Bratislava 2. septembra (TASR) - Policajti budú v prvé dni nového školského roka dohliadať na bezpečnosť žiakov. Hliadky budú v prvý deň školského vyučovania na frekventovaných miestach v blízkosti školských zariadení a kontrolovať budú aj dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel. Polícia vyzýva žiakov, aby sa na cestách správali zodpovedne, ohľaduplne a dodržiavali dopravné predpisy a pravidlá. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



Policajti upozorňujú vodičov, aby nejazdili agresívne a obzvlášť v obytných zónach, kde sa predpokladá zvýšený pohyb školopovinných detí, zvýšili obozretnosť a jazdili opatrne. Zároveň vyzývajú rodičov, aby učili svoje deti zodpovednosti a samostatnosti. "Zodpovedný rodič venuje svojim deťom dostatok pozornosti a pripomenie im rady a odporúčania, ktorými môže prispieť k zvýšeniu ich bezpečnosti," priblížila Hrabovská.



Železničná polícia bude zároveň dohliadať na obozretnosť školopovinných detí a mládeže, ktorí na presun do školy používajú železničnú dopravu.







Dieťa treba podľa polície primerane veku poučiť, že na vozovku môže chodec vstúpiť len vtedy, ak skontroluje dopravnú situáciu a cez cestu má zásadne prechádzať len po vyznačenom priechode pre chodcov alebo cez nadchod či podchod. "Kde nie je vyznačený priechod pre chodcov, je možné cez cestnú komunikáciu prejsť najkratším smerom kolmo na os vozovky," vysvetlila Hrabovská. Počas prechádzania by sa nemal chodec rozptyľovať zbytočnosťami, nezastavovať sa, ale dokončiť presun na druhú stranu cesty.



Policajti upozornili, že častou príčinou vzniku nehody s účasťou chodcov je, ak chodec vstupuje na vozovku spomedzi zaparkovaných vozidiel, odkiaľ nemá na vozovku dostatočný výhľad. Polícia tiež pripomína nutnosť používania reflexných prvkov, ktoré by mal mať školák na viditeľnom mieste. "Presun na voľnočasovú aktivitu si treba naplánovať v dostatočnom predstihu. Aj nepozornosť uponáhľaného školáka, ktorý nedodržiava dopravné predpisy a pravidlá, môže spôsobiť dopravnú nehodu," doplnila Hrabovská.



Pri pohybe na cestnej komunikácii je potrebné sledovať dopravnú situáciu a v žiadnom prípade nie je podľa polície vhodné počúvať hudbu so slúchadlami v ušiach.