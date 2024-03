Začal sa proces s mužom obžalovaným z pokusu o vraždu školáčky

Banská Bystrica 15. marca (TASR) - Na Okresnom súde v Banskej Bystrici sa v piatok začalo hlavné pojednávanie v prípade útoku 23-ročného Tomáša S. na 15-ročnú školáčku, ku ktorému došlo vlani v apríli na banskobystrickom sídlisku Fončorda. Čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. V úvode procesu neurobil žiadne z vyhlásení o vine či nevine. Reagoval, že sa vyjadrí, "až keď nebude na liekoch".



Študent medicíny si vyhliadol dve dievčatá, keď sa skejtbordovali. Vôbec sa nepoznali. Maloletú Alenu prudko bodol nožom do oblasti brucha a spôsobil jej život ohrozujúce zranenia. Lucia stačila ujsť. Dievčaťu spôsobil závažné poranenia brušnej aorty a pečene, v detskej nemocnici bojovala o život. Po skutku z miesta činu ušiel, ale zakrátko sa sám prihlásil polícii, ktorá ho zadržala a našla aj jeho nôž.



Výpovede matiek oboch dievčat sprevádzali silné emócie. Ich deti majú doživotnú traumu, aj po roku sa boja chodiť von medzi ľudí, od každého, kto ide oproti nim, čakajú nebezpečenstvo. Je to pre nich nočná mora a potrebujú pomoc psychológov.



"Tento pán našim rodinám zmenil život. Čo bude ďalej, nevieme, naše deti budú niesť následky celý život. Ste hrozba pre spoločnosť. Veríme, že trest, ktorý dostanete, bude adekvátny," uviedli matky dievčat a obžalovaného nazvali "vrahom". Podľa prokurátora mu hrozí výnimočný trest 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.



"Dievčatá sú na tom naozaj veľmi zle, poznačilo ich to. V každom vidia potenciálneho vraha. Negatívne vnímajú každého, kto je okolo nich, hlavne osoby mužského pohlavia, ktoré majú kapucňu, šiltovku... Verím, že tento súd na základe vykonaného dokazovania dospeje k spravodlivému rozhodnutiu," reagovala právna zástupkyňa poškodených Diana Messingerová.



Podľa obhajcu Tomáša S. Rastislava Urbániho jeho klient určite využije svoje právo a bude vypovedať. Kedy to však bude, nevedel povedať. Motív činu zostáva neznámy a údajne si ho nevie vysvetliť ani sám obžalovaný. Pojednávanie pokračuje v apríli.