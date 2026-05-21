< sekcia Regióny
Začal sa proces s primátorom Rimavskej Soboty, vypovedalo šesť svedkov
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie Jozefovi Š. za zločin, ktorého sa mal dopustiť ako štatutárny orgán mesta Rimavská Sobota v súvislosti s verejným obstarávaním toboganového komplexu.
Autor TASR
Revúca 21. mája (TASR) - Na pracovisku Okresného súdu (OS) Rimavská Sobota v Revúcej sa vo štvrtok začalo hlavné pojednávanie s primátorom Rimavskej Soboty Jozefom Š., ktorý čelí obvineniu za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Na súde vypovedal obžalovaný a šesť svedkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.
Spresnila, že pojednávanie odročili na 25. júna pre doplnenie dokazovania, a to aj výsluchu ďalších svedkov. Podozrenie sa týka tendra na výstavbu toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda.
Primátora Rimavskej Soboty obvinili lučeneckí kriminalisti. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie Jozefovi Š. za zločin, ktorého sa mal dopustiť ako štatutárny orgán mesta Rimavská Sobota v súvislosti s verejným obstarávaním toboganového komplexu. „Čím víťazom tohto verejného obstarávania zadovážil neoprávnený prospech vo výške 60.001 eur,“ priblížil v minulosti hovorca Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár. Rimavskosobotský primátor podal voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť, prokurátor ju však zamietol.
Primátor Rimavskej Soboty v minulosti v reakcii pre TASR uviedol, že pri výstavbe toboganového komplexu spred rokov nedošlo k žiadnemu pochybeniu. „Toto trestné oznámenie považujem za politickú hru zo strany mojich oponentov a ubezpečujem ich, že som sa nedopustil nieže trestného činu, ale ani len priestupku,“ skonštatoval primátor.
Spresnila, že pojednávanie odročili na 25. júna pre doplnenie dokazovania, a to aj výsluchu ďalších svedkov. Podozrenie sa týka tendra na výstavbu toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda.
Primátora Rimavskej Soboty obvinili lučeneckí kriminalisti. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie Jozefovi Š. za zločin, ktorého sa mal dopustiť ako štatutárny orgán mesta Rimavská Sobota v súvislosti s verejným obstarávaním toboganového komplexu. „Čím víťazom tohto verejného obstarávania zadovážil neoprávnený prospech vo výške 60.001 eur,“ priblížil v minulosti hovorca Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár. Rimavskosobotský primátor podal voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť, prokurátor ju však zamietol.
Primátor Rimavskej Soboty v minulosti v reakcii pre TASR uviedol, že pri výstavbe toboganového komplexu spred rokov nedošlo k žiadnemu pochybeniu. „Toto trestné oznámenie považujem za politickú hru zo strany mojich oponentov a ubezpečujem ich, že som sa nedopustil nieže trestného činu, ale ani len priestupku,“ skonštatoval primátor.