Začal sa súd v kauze Očistec, prišli všetci desiati obžalovaní
Banská Bystrica 11. mája (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica sa v pondelok začal ostro sledovaný proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.
Do súdnej siene sa dostavili všetci desiati obžalovaní, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru SR či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Na lavicu obžalovaných sa posadili aj niekdajší prezident finančnej správy František I. a vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S., Milan M. a podnikateľ Boris T.
Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta B. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli a proces označili za politicky motivovaný.
Tibor G. ešte pred začiatkom procesu pre médiá zdôraznil, že očakáva zákonný, spravodlivý proces. „Dlhodobo hovorím, že budem rád, keď sa táto kauza konečne celá objasní a čím skôr,“ reagoval obžalovaný s tým, že ak na to príde, bude vypovedať. Jeho obhajcom je Marek Para, ktorý na súde zastupuje aj Norberta B., Mariána Z., Milana M. a Róberta K.
„Na pozícii môjho klienta k obžalobe a k trestnému stíhaniu sa nič nemení oproti tomu, aký postoj zastával v prípravnom konaní. Takže tomu bude zodpovedať aj priebeh pojednávania z našej strany. To znamená, že v piatich skutkoch vinu priznáva, v šiestom ju popiera. Tak to bolo od začiatku, na tom sa nič nezmenilo. Netreba čakať žiadne senzácie, ani žiadne dramatické otočky,“ reagoval pred začiatkom pojednávania obhajca Peter Kubina, ktorý zastupuje bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda S.
