Začal sa súd s prokurátorom, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu
Autor TASR,aktualizované
Galanta 4. marca (TASR) - Na Okresnom súde Galanta sa v stredu popoludní začal súdny proces s prokurátorom Generálnej prokuratúry (GP) SR Alexandrom B., ktorý čelí obžalobe za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obhajca obžalovaného vyjadril nesúhlas s podanou obžalobou. Alexander B. povedal, že tesne pred zastavením policajnou hliadkou a absolvovaním dychovej skúšky vypil omylom alkoholické pivo.
Obhajca obžalovaného zdôraznil, že skutková veta v obžalobe nezodpovedá vykonanému znaleckému dokazovaniu, najmä čo sa týka výsledkov dychových skúšok a koncentrácie alkoholu. Obžalovaný absolvoval opakované dychové skúšky i následný odber krvi. Zistené hodnoty sú podľa obhajoby nadhodnotené a v neprospech obžalovaného.
Alexander B. má dočasne pozastavený výkon funkcie prokurátora. Na hlavnom pojednávaní vyjadril ľútosť nad tým, že vypil tesne pred dychovou skúškou „omylom alkoholické pivo“. Na prípadné otázky procesných strán odmietol odpovedať.
Prvý znalecký posudok podľa znalca Ľubomíra Straku indikoval hladinu alkoholu v krvi obžalovaného na úrovni 1,12 až 1,28 promile. Druhý znalecký posudok reflektoval na vyjadrenie obžalovaného o tom, že mal krátko pred absolvovaním dychovej skúšky omylom vypiť pivo.
„Bolo potrebné upraviť postupy znaleckých výpočtov a po úprave týchto postupov bolo zistené, že minimálna koncentrácia alkoholu v jeho krvi bola v čase zastavenia 1,07 až 1,19 promile,“ povedal. V prípade požitia 12-stupňového piva by bola podľa neho minimálna koncentrácia alkoholu v krvi obžalovaného na úrovni 1,02 až 1,14 promile. Pri výpočtoch sa opieral o výsledok krvného odberu, ktorý je podľa jeho slov nespochybniteľný.
