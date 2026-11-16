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Začal sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku
Do celoštátneho kola 29. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa koná od pondelka do utorka (17. 11.), postúpilo 60 projektov žiakov a študentov z rôznych kútov Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - V pondelok sa začal Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Potrvá do 22. novembra. Pre verejnosť sú pripravené workshopy, výstavy či diskusie po celom Slovensku. Podujatie otvoril festival AMAVET, v rámci ktorého žiaci a študenti predstavujú na Bratislavskom hrade svoje vedecko-technické projekty. Festival aj 23. ročník Týždňa vedy a techniky zdôrazňujú v tomto roku synergiu vedy a umenia.
Do celoštátneho kola 29. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa koná od pondelka do utorka (17. 11.), postúpilo 60 projektov žiakov a študentov z rôznych kútov Slovenska. O víťazoch rozhodne odborná porota. „Súťažiaci prezentujú projekty a presviedčajú porotcov o tom, že ich výsledok alebo cieľ bol naplnený. A to, do akej miery sa im to podarí, je už na porote. Tí najlepší budú mať možnosť skonfrontovať svoje práce a to, čo sa im podarilo docieliť na celosvetovej úrovni, v rôznych organizáciách a iných súťažiach,“ uviedol generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Róbert Gálik.
Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD). Povzbudil mladých vedcov, aby boli zvedaví a drobné neúspechy na svojej ceste vnímali len ako kroky k väčšiemu úspechu. „Robiť chyby vo vede sú krôčiky po ceste k úspechu. Bez chýb nie je možný žiadny z mnohých úspechov, ktorý sa mnohým historickým osobnostiam vedy, ale aj vedcom v súčasnosti podaril,“ povedal minister vo svojom príhovore. Na jeho slová nadviazal aj predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart, ktorý vyzdvihol dôležitosť vytrvalosti vo vede.
Festival AMAVET sa koná v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. V pondelok žiaci a študenti prezentujú vedecké projekty pred odborníkmi v jednotlivých kategóriách. Utorok prinesie sériu prednášok pre finalistov aj širokú verejnosť. Víťazi zo svetových súťaží priblížia, ako reprezentovali Slovensko v zahraničí, podelia sa o zážitky a know-how počas Science Talks. Vyvrcholením bude vyhlásenie výsledkov, ktoré sa má uskutočniť o 14.00 h.
Cieľom Týždňa vedy a techniky je prinášať vedu a techniku bližšie k širokej verejnosti, podporovať záujem mladých ľudí o vedecké a technické odbory a vytvárať priestor na stretnutia verejnosti s vedcami, výskumníkmi a inovátormi. Organizuje ho Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s CVTI SR a ďalšími partnermi. Kompletný program je zverejnený na webovej stránke Týždňa vedy a techniky.
Do celoštátneho kola 29. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa koná od pondelka do utorka (17. 11.), postúpilo 60 projektov žiakov a študentov z rôznych kútov Slovenska. O víťazoch rozhodne odborná porota. „Súťažiaci prezentujú projekty a presviedčajú porotcov o tom, že ich výsledok alebo cieľ bol naplnený. A to, do akej miery sa im to podarí, je už na porote. Tí najlepší budú mať možnosť skonfrontovať svoje práce a to, čo sa im podarilo docieliť na celosvetovej úrovni, v rôznych organizáciách a iných súťažiach,“ uviedol generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Róbert Gálik.
Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD). Povzbudil mladých vedcov, aby boli zvedaví a drobné neúspechy na svojej ceste vnímali len ako kroky k väčšiemu úspechu. „Robiť chyby vo vede sú krôčiky po ceste k úspechu. Bez chýb nie je možný žiadny z mnohých úspechov, ktorý sa mnohým historickým osobnostiam vedy, ale aj vedcom v súčasnosti podaril,“ povedal minister vo svojom príhovore. Na jeho slová nadviazal aj predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart, ktorý vyzdvihol dôležitosť vytrvalosti vo vede.
Festival AMAVET sa koná v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. V pondelok žiaci a študenti prezentujú vedecké projekty pred odborníkmi v jednotlivých kategóriách. Utorok prinesie sériu prednášok pre finalistov aj širokú verejnosť. Víťazi zo svetových súťaží priblížia, ako reprezentovali Slovensko v zahraničí, podelia sa o zážitky a know-how počas Science Talks. Vyvrcholením bude vyhlásenie výsledkov, ktoré sa má uskutočniť o 14.00 h.
Cieľom Týždňa vedy a techniky je prinášať vedu a techniku bližšie k širokej verejnosti, podporovať záujem mladých ľudí o vedecké a technické odbory a vytvárať priestor na stretnutia verejnosti s vedcami, výskumníkmi a inovátormi. Organizuje ho Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s CVTI SR a ďalšími partnermi. Kompletný program je zverejnený na webovej stránke Týždňa vedy a techniky.