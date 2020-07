Začala 29. sezóna obnovy Pustého hradu, prioritou je obnova veže

Zvolen 9. júla (TASR) - Archeológovia začali v uplynulých týždňoch už 29. sezónu výskumu a obnovy na Pustom hrade vo Zvolene. Prioritou je obnova veže komitátneho hradu, ktorá sa nachádza na najvyššom mieste Pustého hradu a sú z nej najkrajšie panoramatické výhľady do krajiny.



"Vzhľadom ku koronakríze bude táto sezóna iná ako tie predchádzajúce, ale plánované práce vďaka mestu Zvolen i získaným grantom zrealizujeme," uviedol pre TASR vedúci výskumu Ján Beljak.



Veža komitátneho hradu bola vzhľadom k havarijnému stavu murív pre verejnosť uzavretá. Obnova už prebieha a do jesene ju chcú opäť sprístupniť.



"V jej susedstve zároveň realizujeme archeologický výskum, kde verím, získame opäť zaujímavé archeologické nálezy z priestoru tejto najstaršej stredovekej stavby na Pustom hrade, ktorá bola od 12. storočia sídlom župana," priblížil Beljak.



Preskúmať chcú aj priestor pri veži číslo 2 na Hornom hrade a pri veži v jeho východnej línii opevnenia. Tam sa vlani našla aj vzácna rukoväť dýky s vyobrazením rytiera. "Zároveň pripravíme projekt na jej obnovu, s ktorým sa budeme uchádzať o granty pre budúci rok," pripomenul Beljak.



Obnoviť chcú tiež náučný chodník na Pustom hrade. Konštrukcia infotabúľ bude zhotovená na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže mobiliáru pre Pohronskú hradnú cestu, ktorú vyhlásil Banskobystrický samosprávny kraj a zároveň finančne podporil aj jeho zhotovenie a osadenie.



Počas posledného desaťročia sa cez prázdniny na Pustom hrade realizovala aj medzinárodná letná škola archeológie Katedry archeológie UKF v Nitre a Archeologického ústavu SAV v Nitre. "Tento rok vzhľadom k pandémii začneme až 20. júla a ukončíme ju v závere augusta. Zúčastnia sa jej predovšetkým študenti z nášho regiónu a verím, že aj študenti archeológie zo slovenských univerzít. Pre pretrvávajúce opatrenia sa jej však zrejme nezúčastnia študenti zo zahraničia," uviedol archeológ.



Až do konca októbra s výskumom a obnovou Pustého hradu pomôže 20 pracovníkov v rámci projektu, ktorý zapája nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR a ÚPSVaR. Mzdu im refunduje Európsky sociálny fond.