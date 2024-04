Začala jarná Gruntovačka, dobrovoľníci upracú turistické lokality

Banská Bystrica 18. apríla (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa už tradične pri príležitosti Dňa Zeme koná každoročná jarná Gruntovačka. Začala sa vo štvrtok v Tornali, kde je na programe čistenie prameňa rieky Gemer, celá akcia potrvá do 26. apríla. TASR o tom informovala marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Cieľom podujatia je upratať turistické lokality či rekreačné zóny v mestách. V tomto roku vyčistia študenti a dobrovoľníci napríklad historický Coburgovský park na Horehroní, Šibeničný vrch v Žiari nad Hronom, trasu Štiavnickej Anče a ďalšie miesta v kraji. Do Gruntovačky sa môže zapojiť každý, stačí prísť na miesto stretnutia.



"Akcia sleduje aj iný cieľ, a to zvyšovanie povedomia medzi deťmi a mládežou o potrebe zodpovedného prístupu k prírode a životnému prostrediu. Teší nás, že oblastné organizácie cestovného ruchu v našom kraji, ktoré Gruntovačky organizujú vo svojich regiónoch, sú v úzkom kontakte so školami. Mnohé sa do akcie zapájajú od prvého roku vzniku tohto podujatia. Osobitná vďaka patrí pedagógom, ktorí nájdu priestor a spôsob, ako sa do nej s deťmi zapojiť," konštatovala Jóbová.



V Banskej Bystrici budú dobrovoľníci 22. apríla upratovať serpentíny na Urpíne a v rovnaký deň v Lučenci mestské sady. O poriadok v lokalite bývalej trasy úzko koľajovej železnice Štiavnická Anča sa postarajú 24. apríla. Coburgovský park v Pohorelskej Maši je v pláne 26. apríla a v tento deň v Žiari nad Hronom aj Šibeničný vrch.



Gruntovačku na území BBSK organizujú od roku 2018. Každoročne sa do nej naprieč celým krajom zapájajú základné, stredné školy a verejnosť.