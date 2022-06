Začala rekonštrukcia chladiaceho systému na zimnom štadióne v Dubnici

Dubnica nad Váhom 30. júna (TASR) – Dubnická radnica začala s rekonštrukciou chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne. Rekonštrukcia za 950.000 eur bude trvať štyri až šesť mesiacov. Informoval o tom primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.



"Stav technológie chladenia zimného štadióna je havarijný. Investíciu do jeho rekonštrukcie sme nemohli dlhšie odkladať, aj prednedávnom tu v súvislosti s únikom čpavku zasahovali záchranné zložky. Na zimnom štadióne teda začíname s komplexnou rekonštrukciou chladiaceho systému. Po rekonštrukcii budeme mať kompletne novú technológiu chladenia. Už by sa nemali vyskytovať žiadne problémy, naopak, očakávame úsporu prevádzkových nákladov," skonštatoval primátor.



Počas modernizácie systému chladenia bude podľa prezidentky dubnického hokejového klubu Aleny Dobrodejovej chod štadióna na štyri až šesť mesiacov obmedzený.



"Tréningový proces detí nebude ohrozený. Podarilo sa nám ho zabezpečiť v okolitých mestách, ako Púchov, Brumov-Bylnice a Bánovce nad Bebravou. So Slovenským zväzom ľadového hokeja máme zároveň dohodu, že mužské zápasy sa budú odohrávať u súperov, tréningový proces bude zabezpečený v Púchove," uviedla Dobrodejová.