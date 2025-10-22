Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začala sa ďalšia etapa rekonštrukcie Chotčanskej ulice v Stropkove

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V rámci prác sa zrealizuje odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, úprava podložia, rekonštrukcia priepustu, výstavba nového chodníka s asfaltovým povrchom a úprava vjazdov.

Autor TASR
Prešov 22. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) prostredníctvom svojej organizácie Správa a údržba ciest PSK spustil v Stropkove ďalšiu investíciu do modernizácie cestnej infraštruktúry. Tentoraz ide o úsek cesty II/575 na Chotčanskej ulici v smere z mesta Stropkov na obec Krušinec. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Hlavným cieľom investície je podľa jej slov odstrániť nevyhovujúci technický stav vozovky, zlepšiť odvodnenie komunikácie a zvýšiť bezpečnosť chodcov aj motoristov.

V rámci prác sa zrealizuje odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, úprava podložia, rekonštrukcia priepustu, výstavba nového chodníka s asfaltovým povrchom a úprava vjazdov. Súčasťou bude aj nové dopravné značenie a dosypanie krajníc.

Podľa Jeleňovej celková dĺžka modernizovaného úseku je 380 metrov. Stavebné práce sa začali v októbri a potrvajú štyri mesiace. Celkové náklady predstavujú 239.000 eur, hradené budú zo zdrojov PSK.

Rekonštrukcia nadviaže na minuloročnú investičnú akciu PSK, ktorá sa realizovala od januára do septembra 2024 a priniesla kompletnú obnovu úseku v dĺžke 360 metrov. Počas prác bola vymenená vozovka, upravené podložie, zhotovené nové obrubníky, spevnené plochy a krajnice. Súčasťou modernizácie bolo aj osadenie zvodidiel a čistenie priekopy. Celková hodnota investície dosiahla 274.000 eur,“ uviedla Jeleňová.

Projekt obnovy cesty a chodníka na Chotčanskej ulici je zároveň súčasťou širšej spolupráce mesta Stropkov a PSK, ktorá zahŕňa aj postupné rozšírenie chodníka a verejného osvetlenia až po obec Krušinec.

Mesto Stropkov už v uplynulom období zrealizovalo investíciu do osvetlenia úseku Krušinec - Chotčanská v hodnote takmer 40.000 eur, čím prispelo k zvýšeniu bezpečnosti chodcov na tejto frekventovanej trase.
