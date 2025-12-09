< sekcia Regióny
Začala sa duchovná príprava na Národné stretnutie mládeže v Poprade
Pozostáva zo siedmich katechéz publikovaných postupne až do júla 2026.
Autor TASR
Bratislava/Poprad 9. decembra (TASR) - Na oficiálnej stránke Národného stretnutia mládeže (NSM) P26, ktoré sa na budúci rok koná v Poprade, sa nedávno začala duchovná príprava „Buď svetlom!“. Pozostáva zo siedmich katechéz publikovaných postupne až do júla 2026. Informoval o tom autor obsahu Pavol Danko.
Duchovnú prípravu tvorí tím viac než 30 autorov - laikov, zasvätených, členov rôznych reholí, zástupcov mládežníckych organizácií i známych kresťanských influencerov. „Prozreteľne pokračujeme tam, kde pápež František ‚skončil‘ na záverečnej svätej omši Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone, keď mladých povzbudil, aby prinášali svetlo evanjelia a rozsvecovali lúče nádeje v temnote našich čias,“ uviedol Danko.
Každá katechéza obsahuje biblické a teologické podnety, aktivity pre telo aj ducha, tvorivé výzvy, umelecké impulzy a priestor na modlitbu i duchovné sprevádzanie. Materiály slúžia ako inšpirácia pre katechétov, učiteľov a animátorov či vedúcich spoločenstiev, ktorí pracujú s mladými. Budú využiteľné v spoločenstvách, na hodinách náboženstva aj na farských či birmovaneckých stretkách. „Posolstvo jednotlivých katechéz chceme priniesť mladým aj prostredníctvom sociálnych sietí. Ku každej katechéze budú postupne vychádzať reels videá, v ktorých známi kresťanskí influenceri priblížia jej hlavné myšlienky,“ vysvetlil Danko.
Tajomník Rady mládeže a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Matúš Reiner verí, že aj tieto katechézy veriacich posunú bližšie k Ježišovej láske a pomôžu spoločne sa pripraviť na stretnutie v Poprade. „Chcem sa zároveň úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do ich prípravy,“ dodal.
Súčasťou prípravy je aj séria siedmich originálnych piesní. Prvú z nich zložila a naspievala hudobníčka Skyva, ktorá si do tvorivého procesu prizvala sólistu opery Národného divadla v Košiciach Mariána Lukáča. Tému svetla a tmy hudobne spracujú aj Július Slovák, Dávid Drienovský, Jakub Slaninka, Daša Žabenská, Dominika Gurbaľová a Jana Zibalová. Každý z nich do tvorby prizval aj vlastných hostí.
