V Stupave sa začala nadstavba panelovej školy

Stupava 24. júna (TASR) – Nadstavba panelovej stavby Základnej školy (ZŠ) kpt. J. Nálepku v Stupave sa bude diať na etapy, ukončenie a kolaudácia stavby sú naplánované na január 2022. Samospráva to v súvislosti so začatím investičnej akcie oznamuje na webe.



Ukončenie prác na hrubej stavbe sa odhaduje do konca septembra. "V úvode nového školského roka bude k dispozícii celé prízemie panelovej budovy školy a zhruba polovica tried na prvom poschodí. Od októbra bude zabezpečená výučba v kmeňových triedach, opäť sa budú môcť využívať predmetové učebne. Ďalšie interiérové a exteriérové práce bude realizátor vykonávať tak, aby neovplyvňovali výchovno-vzdelávací proces," informovalo obyvateľov mesto.



Náklady sú na základe najlepšej cenovej ponuky ponúknutej v súťaži vo výške 2.444.347 eur s DPH. Mesto využije na financovanie projektu eurofondy.