Začala sa oprava cesty pri Starej Kremničke

Stará Kremnička 17. apríla (TASR) - Na ceste I/65 v úseku medzi obcami Stará Kremnička a Bartošova Lehôtka v okrese Žiar nad Hronom sa v pondelok začínajú rekonštrukčné práce. Obnova hlavného ťahu na Kremnicu za takmer dva milióny eur si vyžiada i dopravné obmedzenia. TASR o tom informovalo Združenie Eurovia – Doprastav, ktoré rekonštrukciu realizuje. Investorom projektu je Slovenská správa ciest (SSC).



Stavebné práce na predmetnom úseku sa začnú odfrézovaním pôvodnej vozovky a pokračovať budú realizáciou postrekov, náterov či posypov v dvoch vrstvách. Nasledovať bude kladenie nových asfaltových vrstiev, ktoré budú vystužené geomrežou. Dĺžka rekonštruovaného úseku je 5,3 kilometra, práce by mali byť ukončené do 50 dní.



Rekonštrukcia cesty medzi Starou Kremničkou a Bartošovou Lehôtkou si vyžiada i dopravné obmedzenia. Premávka bude riadená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou. Doprava bude usmernená striedavo do jedného jazdného pruhu.



"Zaujímavosťou je, že časť úseku s rozlohou viac ako 37.000 štvorcových metrov budeme rekonštruovať aj recykláciou podkladu za studena na mieste. Je to unikátna nízkoodpadová technológia, ktorá je zároveň priateľská k životnému prostrediu. Eliminuje a obmedzuje jeho záťaž hlukom, prachom či emisiami a prináša aj energetickú úsporu," dodala hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.