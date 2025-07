Začala sa prestavba mosta ponad Štiavnicu v Hokovciach

Hokovce 14. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spúšťa prestavbu vyše 30-metrového mosta nad potokom Štiavnica. Most sa nachádza na konci obce Hokovce v okrese Levice na ceste III/1558 neďaleko termálneho kúpaliska Dudince. Stavebné práce sa začnú v strede tohto týždňa, most bude uzavretý pre všetky typy dopravy. Výstavba potrvá 18 mesiacov a za rekonštrukciu zaplatí NSK viac ako jeden milión eur, informoval predseda NSK Branislav Becík.



Diagnostika z roku 2022 preukázala, že súčasný most v Hokovciach je na hranici životnosti, jeho stav je označený ako havarijný. Poruchy ovplyvňujú jeho zaťažiteľnosť. Zhotoviteľ stavby preto pôvodnú konštrukciu z roku 1959 zdemoluje a na jej mieste postaví nový most.



Práce začnú demontážou zvodidiel a zriadením staveniska. Následne sa pristúpi k odfrézovaniu asfaltu, vybúraniu nosnej konštrukcie, opôr a k demolácii celého mostného objektu vrátane základov. Okrem samotnej výstavby nového mosta bude súčasťou prác aj úprava koryta potoka Štiavnica.



Mostný objekt je jedným z ôsmich, ktoré NSK v najbližšom čase nahradí novým mostom. „Je dôležitou spojnicou v smere na rekreačnú oblasť a jeho stav si už vyžaduje riešenie. Na jeho mieste bude už v závere roka 2026 stáť úplne nový, bezpečnejší most,“ povedal Becík.



Počas prestavby bude uzatvorená časť cesty III/1558, motoristov čakajú od polovice júla dopravné obmedzenia. Tie budú vyznačené dočasným dopravným značením. Obchádzková trasa v dĺžke 6,5 kilometra vedie v smere na obec Slatina po cestách I/75 a III/1558.