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Začala sa rekonštrukcia budovy jedálne ZŠ s MŠ Želiarska v Košiciach
Mesto chce v rámci investície odstrániť aj všetky azbestocementové dosky, ktoré mali podľa primátora negatívny vplyv na zdravie.
Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - V areáli Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Želiarska 4 v košickej mestskej časti (MČ) Ťahanovce sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne. Ako mesto informovalo na webe, hodnota zákazky predstavuje sumu približne 1,06 milióna eur a hradená bude z eurofondov bez potreby finančnej spoluúčasti mesta.
„Terajšia budova jedálne bola v havarijnom stave, a preto sa prakticky postaví úplne nanovo. Do piatich mesiacov na jej mieste vyrastie úplne nová jedáleň s kuchyňou a gastro zariadeniami,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček s tým, že jedáleň bude okrem žiakov slúžiť aj zamestnancom školy či športovcom, ktorí už vyše dva roky využívajú na svoje tréningy, zápasy alebo turnaje tunajšiu novú multifunkčnú športovú halu.
Dodal, že dôjde k 75-percentnej úspore prevádzkových nákladov energie. Obnovovať sa podľa neho má obvodný plášť, strechy vrátane zateplenia, vymenia sa otvorové konštrukcie a zmodernizuje sa vykurovací systém. Dôjsť má aj k úprave schodiska do jedálne, doplniť sa má rampa pre imobilných vrátane nového zábradlia a novej betónovej dlažby.
Mesto chce v rámci investície odstrániť aj všetky azbestocementové dosky, ktoré mali podľa primátora negatívny vplyv na zdravie. Počas rekonštrukcie sa má žiakom variť na ZŠ Bruselská na sídlisku Ťahanovce, odkiaľ im budú jedlo privážať do školy.
Primátor doplnil, že okrem výstavby novej školskej jedálne sa onedlho začnú na ZŠ Lechkého a ZŠ Trebišovská meniť nevyhovujúce okná v telocvični za nové. Začiatkom jesene sa vynovia aj detské ihriská v MŠ Azovská, Cottbuská a Ipeľská. Ďalej pokračujú práce na debarierizácii a ďalšie stavebné úpravy. Práce podľa neho postupujú aj pri rekonštrukcii MŠ Hečkova v MČ Barca.
Zároveň sa pripravuje výstavba zelených striech na dvoch MŠ, výmena lanového výťahu v MŠ Smetanova a modernizácia štyroch ZŠ. Prebieha aj verejné obstarávanie na zníženie energetickej náročnosti Centra voľného času Domino za vyše 4,3 milióna eur a na rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Hroncova.
„Terajšia budova jedálne bola v havarijnom stave, a preto sa prakticky postaví úplne nanovo. Do piatich mesiacov na jej mieste vyrastie úplne nová jedáleň s kuchyňou a gastro zariadeniami,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček s tým, že jedáleň bude okrem žiakov slúžiť aj zamestnancom školy či športovcom, ktorí už vyše dva roky využívajú na svoje tréningy, zápasy alebo turnaje tunajšiu novú multifunkčnú športovú halu.
Dodal, že dôjde k 75-percentnej úspore prevádzkových nákladov energie. Obnovovať sa podľa neho má obvodný plášť, strechy vrátane zateplenia, vymenia sa otvorové konštrukcie a zmodernizuje sa vykurovací systém. Dôjsť má aj k úprave schodiska do jedálne, doplniť sa má rampa pre imobilných vrátane nového zábradlia a novej betónovej dlažby.
Mesto chce v rámci investície odstrániť aj všetky azbestocementové dosky, ktoré mali podľa primátora negatívny vplyv na zdravie. Počas rekonštrukcie sa má žiakom variť na ZŠ Bruselská na sídlisku Ťahanovce, odkiaľ im budú jedlo privážať do školy.
Primátor doplnil, že okrem výstavby novej školskej jedálne sa onedlho začnú na ZŠ Lechkého a ZŠ Trebišovská meniť nevyhovujúce okná v telocvični za nové. Začiatkom jesene sa vynovia aj detské ihriská v MŠ Azovská, Cottbuská a Ipeľská. Ďalej pokračujú práce na debarierizácii a ďalšie stavebné úpravy. Práce podľa neho postupujú aj pri rekonštrukcii MŠ Hečkova v MČ Barca.
Zároveň sa pripravuje výstavba zelených striech na dvoch MŠ, výmena lanového výťahu v MŠ Smetanova a modernizácia štyroch ZŠ. Prebieha aj verejné obstarávanie na zníženie energetickej náročnosti Centra voľného času Domino za vyše 4,3 milióna eur a na rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Hroncova.