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Začala sa rekonštrukcia chodníka na Južnej triede v Košiciach

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Hodnota zákazky je vyše 167.000 eur a projekt je podľa mesta kompletne hradený z eurofondov.

Autor TASR
Košice 16. novembra (TASR) - Mesto Košice začalo vo štvrtok 12. novembra s rekonštrukciou chodníka pre chodcov a cyklistov na Južnej triede v dĺžke takmer jeden kilometer. Ako informovalo mesto na webovej stránke, rekonštrukcia bude zahŕňať obnovu asfaltobetónového krytu chodníka na Južnej triede, ktorý je na viacerých miestach v zlom technickom stave, a výmenu podkladných vrstiev.

Rekonštrukcia medzi križovatkami s ulicami Požiarnická a Jantárová nadväzuje na rekonštrukciu inej časti spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov na Južnej triede od križovatky s Jantárovou ulicou smerom k Mostu VSS, ktorá bola dokončená v roku 2023. „Samostatný obojsmerný chodník pre cyklistov bude na celom úseku oddelený od chodníka pre chodcov. Z tohto dôvodu bude na povrch chodníka formou stierkovania zo studeného plastu vyhotovený špeciálny varovný pás v šírke 40 centimetrov,“ objasnilo mesto.

Hodnota zákazky je vyše 167.000 eur a projekt je podľa mesta kompletne hradený z eurofondov. Súčasťou výstavby chodníka má byť aj bezbariérová úprava chodníkov v mieste všetkých priechodov na danom úseku s doplnením prvkov pre nevidiacich. Odvodnenie chodníka bude podľa mesta riešené jednostranným priečnym sklonom do zelene.

Hlavným zámerom rekonštrukcie tohto frekventovaného chodníka je zabezpečiť oddelenie cyklistov a chodcov prostredníctvom špeciálneho varovného a vodiaceho pásu v šírke 40 centimetrov technológiou stierkovania zo studeného plastu priamo na asfaltobetónový kryt,“ uviedol dosluhujúci primátor mesta Jaroslav Polaček.

Ako dodal, po pravej strane smerom ku križovatke vznikne obojsmerná cyklistická komunikácia v šírke 2,5 metra s oddelením cyklistických protismerných pruhov stredovou prerušovanou čiarou. Chodník pre peších bude po ľavej strane v premenlivej šírke od dvoch do 2,25 metra.
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