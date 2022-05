Začala sa rekonštrukcia mosta medzi Slancom a Novým Salašom

Slanec 30. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začal s rekonštrukciou mosta medzi obcami Slanec a Nový Salaš (okres Košice-okolie), ktorý prechádza ponad potok Bradlá. Stavbári rozšíria cestu a opravia prepadnutú vozovku po oboch stranách mosta. Práce by mali byť ukončené v októbri tohto roka, informovala v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Doprava na mieste je počas rekonštrukcie riadená dopravným značením, vozovka je zúžená po krajnici, most je však prejazdný. Rekonštrukcia za takmer 207.000 eur je realizovaná z krajského rozpočtu.



Most postavený v roku 1953 je v stavebno-technickom stave VI z celkového počtu VII stupňov, čo znamená veľmi zlý. "Na tomto moste došlo k prepadu časti vozovky po oboch stranách, čo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Most má takmer 70 rokov, nebol stavaný na takú dopravnú záťaž, aká je v súčasnosti. Okrem toho má šírku iba približne šesť metrov, takže prejazd po ňom bol možný iba v jednom jazdnom pruhu. Súčasťou rekonštrukcie bude jeho rozšírenie tak, aby po ňom bolo možné prechádzať v oboch smeroch," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Na mostnom objekte došlo k degradácii na vtokovej časti mosta, teda k rozpadu mostných krídiel, ríms, prepadnutiu časti vozovky a uvoľneniu kotvenia bezpečnostného zariadenia. Stavebné práce budú zahŕňať aj sanáciu spodnej a hornej stavby, rekonštrukciu mostného zvršku a vybudovanie zaisťovacích betónových prahov v dne koryta potoka.