Obchvat Fiľakova rekonštruujú, vodiči musia rátať s obmedzeniami

Fiľakovo 27. septembra (TASR) – Na juhu Lučeneckého okresu sa v pondelok začala rekonštrukcia cesty I/71 v úseku medzi obcami Fiľakovské Kľačany a Biskupice. Práce, ktoré by mali trvať do konca októbra, so sebou prinesú i dopravné obmedzenia. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.



„Ide o veľkoplošnú opravu asfaltového krytu v dvoch vrstvách s využitím geomreže na spevnenie uložených vrstiev asfaltu,“ uviedol Guzi s tým, že zrekonštruovaný bude úsek dlhý viac ako 6,5 kilometra. Celkové náklady na opravu úseku cesty I/71 predstavujú 1.996.908 eur, zhotoviteľom je Združenie Stred Eurovia – Doprastav.



Rekonštrukčné práce odštartovali v pondelok, trvať by mali 35 kalendárnych dní. „Práce budú prebiehať za plnej premávky vo voľnom jazdnom pruhu pre oba smery jazdy. Doprava bude počas prác regulovaná zodpovednými osobami zhotoviteľa, počas technologických prestávok svetelnou signalizáciou,“ doplnil hovorca SSC.