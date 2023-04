Začala sa sezóna na hrade Čabraď, jeho minulosť priblíži publikácia

Čabraď 18. apríla (TASR) - Čistením podhradia a toku riečky Litavica od odpadkov sa začiatkom apríla začala nová sezóna na hrade Čabraď v okrese Krupina. V sobotu (22. 4.) sa na hrade uskutoční jarná brigáda s trampami, keď prídu na rad kosenie areálu a podhradia, murovanie i množstvo inej práce. Pre TASR to uviedol Albert Loydl, predseda združenia Rondel, ktoré hrad obnovuje.



Združenie má zatiaľ v pláne archeologický výskum v objekte 3. brány, ktorý by sa mal uskutočniť v polovici júla. Ostatné akcie počas sezóny budú závisieť od vývoja situácie a množstva dobrovoľných záujemcov.



Združenie vydalo začiatkom roka zborník o hrade. Na 96 plnofarebných stranách sú zhrnuté najnovšie poznania o histórii hradu, výsledky archeologického výskumu, vyhodnotenie materiálnej kultúry, zhrnutá história záchrany hradu, zaujímavosti Krupinskej planiny, ochrana prírody či poznatky z obliehacieho tábora nad hradom.



Hrad Čabraď vznikol približne v polovici 13. storočia. V roku 1276 bol jeho majiteľom comes Derš z rodu Huntovcov. Hrad chránil v minulosti prístup k banským mestám a preto oň často bojovali rôzne vojská. Na začiatku 14. storočia ho dobyl Matúš Čák a v polovici 15. storočia ho obsadilo vojsko Jána Jiskru. Od roku 1622 bol majetkom Petra Koháryho. V majetku rodu zostal až do svojho zániku v roku 1812, keď ho posledný mužský potomok Koháryovcov dal podpáliť. Hrad odvtedy pustol. Zaujímavosťou je, že zrúcanina sa nachádza na území štátnej prírodnej rezervácie na ochranu plazov.