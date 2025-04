ZAČALA SA SEZÓNA: Pstruhové potoky zaplnili tisícky rybárov

Považská Bystrica 16. apríla (TASR) - Pstruhové revíry na celom Slovensku zaplnili v stredu od šiestej hodiny tisícky rybárov. Začala sa pstruhová sezóna, potrvá až do konca septembra.



Mestská organizácia (MsO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Považskej Bystrici zarybnila podľa tajomníka organizácie Ľubomíra Krajného pred sezónou tri pstruhové potoky 700 kilogramami pstruhov, z toho bolo 500 kilogramov pstruha dúhového a 200 kilogramov pstruha potočného.



Dvesto kilogramov pstruha dúhového a 100 kilogramov pstruha potočného nasadili do najobľúbenejšieho pstruhového revíru - potoka Domanižanka tečúceho zo Strážovských vrchov naprieč celou Považskou Bystricou. Ostatných pstruhov nasadili do pravostranných prítokov Váhu - potokov Papradnianka a Domanižanka.



Zarybňovanie revírov nepôvodným pstruhom dúhovým spôsobilo tento rok problémy niektorým organizáciám. Začiatkom roka vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého je potrebné mať pred zarybňovaním pstruhom dúhovým v niektorých pásmach ochrany prírody povolenie Ministerstva životného prostredia SR.



„Medzi stanoviskami Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a správ národných parkov boli okrem súhlasných stanovísk s vysadením nepôvodných druhov rýb do rybárskych revírov aj stanoviská s vyjadrením nesúhlasu s takýmto vysadením, a to v prípade 24 rybárskych revírov,“ informovala Rada SRZ na svojej webovej stránke.