Začala sa študentská súťaž - veľtrh podnikateľských talentov

Bratislava 5. apríla (TASR) – Spolu približne 300 študentov z celého Slovenska sa zúčastní na 27. ročníku súťaže študentských firiem Veľtrh podnikateľských talentov, ktorý sa v utorok začal na bratislavských Nivách. Študenti zastupujú 48 firiem z 22 gymnázií a 26 stredných odborných škôl. Šesť najlepších firiem postupuje do finále, ktoré sa uskutoční v druhej polovici mája. Informovala o tom Eva Vargová, riaditeľka vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko.



Študenti prezentujú svoje podnikateľské plány, výrobky a služby a budú súťažiť v 11 súťažných kategóriách. Celkový víťaz súťaže napokon postúpi na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition, ktorá sa bude konať 12. - 14. júla 2022 v estónskom Tallinne.



Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia, ktorý poskytuje školám vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, umožňuje žiakom založiť si pod vedením svojich učiteľov skutočnú študentskú firmu. Žiaci pracujú s reálnymi peniazmi a predávajú vlastné produkty. Počas školského roka sa môžu zapojiť do rôznych aktivít, ktoré rozvíjajú ich prezentačné a komunikačné zručnosti, tímovú prácu a vybrané manažérske zručnosti.