Začala sa výstavba cesty na Kráľovu hoľu, poslúži i cyklistom

Šumiac 15. novembra (TASR) - V obci Šumiac na Horehroní v piatok slávnostne odštartovala výstavba novej asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu, ktorá poslúži lesníkom i cyklistom. Už po dokončení dvoch z trojice etáp, do ktorých je projekt rozdelený, sa Kráľova hoľa stane najvyššie prístupným miestom pre cestných cyklistov v strednej Európe. Na tlačovom brífingu v Šumiaci to v piatok povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.



V Šumiaci v piatok odštartovali práce na prvých dvoch etapách projektu výstavby asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu. Tá ma slúžiť lesníkom na zvýšenie protipožiarnej ochrany, ale aj turistom a cyklistom smerujúcim na nízkotatranský vrchol. "Už budúci rok po rekonštrukcii prvej časti tu bude asfaltová cesta, ktorá bude slúžiť pre cyklistov nielen na horských bicykloch, ale aj cestných," skonštatoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).



Projekt výstavby asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu je výsledkom spolupráce obce s BBSK, so štátnym podnikom Lesy SR či s rezortom pôdohospodárstva. "Štvorročné úsilie sa stáva skutočnosťou. Kráľova hoľa sa stane najvyššie prístupným miestom pre cestných cyklistov v celej strednej Európe. Som presvedčený, že sa stane obľúbeným miestom pre cyklistov, ktorí majú radi horské prémie. Mojím snom je, aby tu bola záverečná etapa aj v rámci cyklopretekov Okolo Slovenska," uviedol Lunter.



Prvé dve etapy projektu počítajú s výstavbou približne 6,4-kilometrového úseku novej lesnej cesty z obce Šumiac za asi 1,1 milióna eur. Práce majú byť dokončené v apríli budúceho roka. "Pôjde hlavne o stabilizáciu podložia, nové vrstvy asfaltového krytu. Budú sa vykonávať práce na odvodnení komunikácie, aby nedochádzalo k eróziám po veľkých dažďoch, ktoré tu často bývajú," priblížil Ján Bohovic zo spoločnosti Viakorp, ktorá práce realizuje.



Tretia etapa projektu počíta s rekonštrukciou už existujúcej asfaltovej cesty vedúcej od Predného sedla po vrchol Kráľovej hole. Odhadované náklady na poslednú etapu predstavujú približne dva milióny eur. "Dnes máme hotovú projektovú dokumentáciu, do konca roka by sme mali mať vysporiadané pozemky. Budúci rok verím, že budeme mať povolenie a začneme súťažiť," dodal Lunter s tým, že táto časť by mohla byť dokončená v roku 2026.



Vybudovanie asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu víta aj miestna samospráva, od projektu si sľubuje najmä rozvoj cestovného ruchu v regióne. "Rekonštrukciou cesty v prvom rade zabezpečíme bezpečnosť cyklistov, ale zvýši sa aj rozvoj turizmu. Máme už päť požičovní elektrobicyklov a takisto dve reštaurácie. Ešte pred piatimi rokmi sme nemali ani jednu a turisti sa nemali kde najesť," uviedla starostka obce Šumiac Jarmila Gordanová s tým, že v obci a okolí v ostatných rokoch dochádza aj k zvyšovaniu počtu ubytovacích kapacít.