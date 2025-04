Začala sa výstavba cesty na Pršiansku terasu v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 1. apríla (TASR) - Po 35 rokoch sa v Banskej Bystrici začína výstavba dlho očakávanej cesty, ktorá spojí Pršiansku terasu a obec Horné Pršany s mestom, čím sa zjednoduší život stovkám obyvateľov. Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť Metrostav DS, si už prevzala stavenisko a podľa zmluvy novú komunikáciu má ukončiť do jedného roka. Informovali o tom v utorok predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter a banskobystrický primátor Ján Nosko.



Podľa Luntera je projekt rozdelený na dve časti, rekonštrukciu existujúceho, nedokončeného polkilometrového úseku a vybudovanie nového v dĺžke vyše jedného kilometra. Vo výsledku bude mať cesta tri jazdné pruhy, ktoré zabezpečia plynulejšiu premávku. Lemovať ju bude dva metre široký chodník osvetlený modernými LED svietidlami.



„Na tejto ceste zastal čas a mnohí Banskobystričania už ani nedúfali, že sa jedného dňa veci pohnú dopredu. Začíname písať novú kapitolu, ktorá nie je len o asfalte, ale aj o plnení sľubov,“ konštatoval šéf BBSK.



Kraj a mesto financujú projekt z úverových zdrojov. Väčšinu budúcej cesty hradí BBSK, mesto sa podieľa na vybudovaní chodníkov a verejného osvetlenia, ktoré prevezme do svojej správy. Na výstavbu cesty prispeli aj súkromní developeri, ktorí profitujú z predaja nehnuteľností na Pršianskej terase. Celkové náklady na výstavbu predstavujú 2,9 milióna eur s DPH. Kraj ešte predtým musel vysporiadať celkovo 270 pozemkov a vyšlo ho to na 850.000 eur.



Nosko pripomenul, že mestské zastupiteľstvo schválilo na tento účel úverový rámec 500.000 eur. Zdôraznil, že vybudovaním novej vozovky, chodníka i verejného osvetlenia na Pršiansku terasu sa zvýši bezpečnosť motoristov a chodcov, ktorí v tejto časti mesta bývajú. Dúfa, že stavebné práce pôjdu podľa plánu a takto o rok už budú po nej jazdiť prví motoristi.



„Ihneď po odovzdaní staveniska sme začali s prípravnými prácami. Na rekonštruovanom úseku bolo potrebné odstrániť nánosy a náletové dreviny, vyčistiť jestvujúcu kanalizáciu vrátane šachiet. Od polovice apríla sa začne s frézovaním starého asfaltového krytu na jestvujúcej komunikácii a taktiež sa začnú zemné práce na novobudovanom úseku. Stavbu plánujeme ukončiť a odovzdať investorovi v zmluvnom termíne, teda do 12 mesiacov,“ dodal oblastný riaditeľ Metrostav DS Jozef Róža.



Na novovybudovanú cestu nadviažu i ďalšie projekty. Pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky plánuje kraj vybudovať na existujúcej križovatke kruhový objazd, pričom križovatka plynule nadviaže na zbúraný Kremničiansky most, na výstavbe ktorého pracuje mesto.