Začala sa výstavba piateho úseku Vážskej cyklomagistrály Ladce-Púchov

Beluša 27. januára (TASR) – Poklepaním základného kameňa odštartovala v piatok v Beluši výstavba viac ako 12-kilometrového úseku Vážskej cyklomagistrály. Informoval o tom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Piaty úsek stokilometrovej Vážskej cyklomagistrály povedie z Ladiec cez Belušu a Streženice do Púchova. Dlhý bude 12,25 kilometra, celkové náklady na výstavbu budú 9,25 milióna eur. Projekt bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu a z rozpočtu TSK, úsek by mali dokončiť za 305 dní ešte v novembri tohto roka. Z ôsmich úsekov stokilometrovej Vážskej cyklomagistrály je úsek medzi Ladcami a Púchovom jediným, kde bude aj tri metre široký cyklomost ponad staré koryto rieky Váh.



"Tento úsek je veľmi dôležitý, pretože nebude len spájať obyvateľov oboch strán Váhu, ale využívať ho budú aj ľudia na cestu do práce a z práce. V okolí Púchova, Beluše a Ladiec je veľa firiem, ktorých zamestnanci budú využívať cyklomobilitu na ceste do práce," zdôraznil Baška.



Ako dodal, v polovici februára tohto roka otvoria aj desaťkilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Považskou Bystricou a hranicou Žilinského samosprávneho kraja. V procese hodnotenia je podľa neho aj tretí úsek cyklomagistrály medzi Trenčínom a Dubnicou nad Váhom, kraj by mal v najbližších dňoch získať aj stavebné povolenie na úsek Dubnica nad Váhom – Ladce.