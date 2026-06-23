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Začala sa výstavba posledného úseku asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu
Výstavba asfaltovej cesty zo Šumiaca na Kráľovu hoľu je výsledkom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy, štátneho podniku Lesy SR i Národného parku Nízke Tatry.
Autor TASR
Šumiac 23. júna (TASR) - Nad obcou Šumiac na Horehroní sa začalo s výstavbou poslednej etapy asfaltovej cesty na vrchol Kráľovej hole. Po dokončení vyše päťkilometrového úseku sa budú môcť cyklisti a turisti pohodlne dostať z obce až na nízkotatranský vrchol s výškou približne 1946 metrov nad morom. Práce by mali byť dokončené do konca leta, cieľom je, aby sa na Kráľovej holi v septembri uskutočnila záverečná etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.
Výstavba asfaltovej cesty zo Šumiaca na Kráľovu hoľu je výsledkom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy, štátneho podniku Lesy SR i Národného parku Nízke Tatry. Práce na prvom úseku vedúcom z obce po Predné sedlo sa začali v novembri 2024 a ukončené boli vlani. Aktuálne na ňu nadväzuje výstavba posledného približne 5,5 kilometra dlhého úseku na samotný vrchol Nízkych Tatier.
„Najväčšia výzva bude vysoká nadmorská výška, a tým pádom aj počasie. Vieme, že vo výške od 1500 do 1900 metrov nad morom nikdy nie je ani leto, ani zima, ale zmena počasia je možná z hodiny na hodinu,“ skonštatoval Lunter s tým, že príprave projektu predchádzala náročná administratívna príprava a vysporiadanie pozemkov i samotnej cesty.
Asfaltová cesta na vrchol Kráľovej hole bude mať viac funkcií, slúžiť bude ochranárom, lesníkom i turistom. „Druhá vec je samozrejme protipožiarny charakter, keby tu začalo horieť, môže sa sem dostať protipožiarna technika. Samozrejme, v prípade nejakého úrazu je dostupná pre sanitky,“ priblížil minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že samozrejmosťou je využitie cesty v rámci rozvoja cestovného ruchu.
Posledná časť novej asfaltovej cesty vznikne rekonštrukciou pôvodnej komunikácie vedúcej na vrchol Kráľovej hole. Práce za vyše 1,3 milióna eur realizuje spoločnosť Eurovia, pôvodná cesta prejde komplexnou rekonštrukciou, pre bezpečie návštevníkov pribudnú aj nové zvodidlá. Keďže sú práce realizované v chránenom území, firma nemôže dovážať žiadny nový stavebný materiál, pri rekonštrukcii tak využívajú recykláciu pôvodných materiálov.
„Robiť v nadmorskej výške necelých 2000 metrov je výzva pre stroje aj pre zamestnancov. Máme tu aj zaujímavý dozor, je to skupina svišťov, ktorá nám dohliada na našu prácu a takisto medveď prichádza skoro každý deň,“ prezradil za spoločnosť Eurovia Miloš Farkaš tým, že pracovníci sú pre istotu vybavení aj sprejmi na medvede.
BBSK verí, že asfaltová cesta vedúca na hrebeň Nízkych Tatier pomôže Šumiacu a celému regiónu v rozvoji cestovného ruchu. Ambíciou je, aby sa na Kráľovej holi už v septembri končila etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska. „Prídu sem tímy z celej Európy a budú to môcť sledovať diváci z celého sveta. Toto je cesta, ako podporovať cestovný ruch, pretože keď sa o najvyššie prístupnom cyklistickom bode v rámci celej strednej Európy dozvedia ľudia z celej Európy, tak sem začnú húfne chodiť,“ povedal Lunter s tým, že zámerom kraja je v budúcnosti prerobiť aj budovu na vrchole Kráľovej hole, ktorá by mohla slúžiť ako zázemie pre návštevníkov.
Výstavbu asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu vníma mimoriadne pozitívne aj miestna samospráva, podľa ktorej sa počet turistov v Šumiaci výrazne zvýšil už po vlaňajšom otvorení úseku po Predné sedlo. Do obce prichádzajú aj návštevníci zo zahraničia a odzrkadlilo sa to i v ponuke služieb, ktoré poskytujú miestni podnikatelia. „Teraz máme šesť požičovní bicyklov. Takisto sme predtým nemali reštaurácie, teraz máme tri,“ priblížila starostka Šumiaca Jarmila Gordanová s tým, že obec sa už pripravuje na nápor návštevníkov počas septembrových cyklistických pretekov, keď v Šumiaci očakávajú desaťtisíce ľudí.
Výstavba asfaltovej cesty zo Šumiaca na Kráľovu hoľu je výsledkom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy, štátneho podniku Lesy SR i Národného parku Nízke Tatry. Práce na prvom úseku vedúcom z obce po Predné sedlo sa začali v novembri 2024 a ukončené boli vlani. Aktuálne na ňu nadväzuje výstavba posledného približne 5,5 kilometra dlhého úseku na samotný vrchol Nízkych Tatier.
„Najväčšia výzva bude vysoká nadmorská výška, a tým pádom aj počasie. Vieme, že vo výške od 1500 do 1900 metrov nad morom nikdy nie je ani leto, ani zima, ale zmena počasia je možná z hodiny na hodinu,“ skonštatoval Lunter s tým, že príprave projektu predchádzala náročná administratívna príprava a vysporiadanie pozemkov i samotnej cesty.
Asfaltová cesta na vrchol Kráľovej hole bude mať viac funkcií, slúžiť bude ochranárom, lesníkom i turistom. „Druhá vec je samozrejme protipožiarny charakter, keby tu začalo horieť, môže sa sem dostať protipožiarna technika. Samozrejme, v prípade nejakého úrazu je dostupná pre sanitky,“ priblížil minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že samozrejmosťou je využitie cesty v rámci rozvoja cestovného ruchu.
Posledná časť novej asfaltovej cesty vznikne rekonštrukciou pôvodnej komunikácie vedúcej na vrchol Kráľovej hole. Práce za vyše 1,3 milióna eur realizuje spoločnosť Eurovia, pôvodná cesta prejde komplexnou rekonštrukciou, pre bezpečie návštevníkov pribudnú aj nové zvodidlá. Keďže sú práce realizované v chránenom území, firma nemôže dovážať žiadny nový stavebný materiál, pri rekonštrukcii tak využívajú recykláciu pôvodných materiálov.
„Robiť v nadmorskej výške necelých 2000 metrov je výzva pre stroje aj pre zamestnancov. Máme tu aj zaujímavý dozor, je to skupina svišťov, ktorá nám dohliada na našu prácu a takisto medveď prichádza skoro každý deň,“ prezradil za spoločnosť Eurovia Miloš Farkaš tým, že pracovníci sú pre istotu vybavení aj sprejmi na medvede.
BBSK verí, že asfaltová cesta vedúca na hrebeň Nízkych Tatier pomôže Šumiacu a celému regiónu v rozvoji cestovného ruchu. Ambíciou je, aby sa na Kráľovej holi už v septembri končila etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska. „Prídu sem tímy z celej Európy a budú to môcť sledovať diváci z celého sveta. Toto je cesta, ako podporovať cestovný ruch, pretože keď sa o najvyššie prístupnom cyklistickom bode v rámci celej strednej Európy dozvedia ľudia z celej Európy, tak sem začnú húfne chodiť,“ povedal Lunter s tým, že zámerom kraja je v budúcnosti prerobiť aj budovu na vrchole Kráľovej hole, ktorá by mohla slúžiť ako zázemie pre návštevníkov.
Výstavbu asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu vníma mimoriadne pozitívne aj miestna samospráva, podľa ktorej sa počet turistov v Šumiaci výrazne zvýšil už po vlaňajšom otvorení úseku po Predné sedlo. Do obce prichádzajú aj návštevníci zo zahraničia a odzrkadlilo sa to i v ponuke služieb, ktoré poskytujú miestni podnikatelia. „Teraz máme šesť požičovní bicyklov. Takisto sme predtým nemali reštaurácie, teraz máme tri,“ priblížila starostka Šumiaca Jarmila Gordanová s tým, že obec sa už pripravuje na nápor návštevníkov počas septembrových cyklistických pretekov, keď v Šumiaci očakávajú desaťtisíce ľudí.