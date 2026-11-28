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Začala sa výstavba severozápadného obchvatu obce Veľká Lomnica
V tomto projekte ide o preložku krajskej cesty II/540, pričom samotná dĺžka obchvatu má byť niečo viac ako 3,4 kilometra.
Autor TASR
Veľká Lomnica 28. novembra (TASR) - Začala sa výstavba severozápadného obchvatu obce Veľká Lomnica. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak informoval, že preložka krajskej cesty II/540 sa pripravovala viac ako tri roky. Ide o strategický dopravný projekt pre podtatranský región, pričom prvá etapa si vyžiada zhruba šesť miliónov eur.
„Cieľom je presmerovať tranzitnú dopravu mimo zastavané územie obce, výrazne zlepšiť dopravnú prejazdnosť cesty I/66 v intraviláne obce a zároveň zabezpečiť dopravnú obsluhu a rozvoj územia určeného pre priemyselný park a v neposlednom rade zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uviedol Bieľak.
V tomto projekte ide o preložku krajskej cesty II/540, pričom samotná dĺžka obchvatu má byť niečo viac ako 3,4 kilometra. Celý projekt sa realizuje v spolupráci so Slovenskou správou ciest (SSC) a Ministerstvom dopravy SR, keďže začiatok tejto preložky je na ceste I/66 patriacej štátu.
„V súčasnosti je pripravená na realizáciu prvá etapa obchvatu, ktorá pred niekoľkými dňami reálne začala výstavbou veľkej okružnej križovatky na štátnej ceste I/66. Jej investorom je SSC, ktorá ju aj financuje, nakoľko je to príprava budúcej preložky cesty I/66 v smere na Kežmarok,“ vysvetlil Bieľak. Zhotoviteľom je spoločnosť Doprastav a zazmluvnené náklady sú na úrovni 2,9 milióna eur. Investičnú prípravu križovatky zabezpečila Správa a údržba ciest PSK a realizáciu po dohode prevzal štát. Práce potrvajú do októbra budúceho roka.
Zvyšok severozápadného obchvatu Veľkej Lomnice má v réžii PSK. V prvej etape pribudne približne 900-metrový úsek cesty s novou okružnou križovatkou, ktorá prepojí cestu do Mlynice a lokalitu budúceho priemyselného parku. Kraj už má vybratého zhotoviteľa aj schválené financovanie vo výške približne tri milióny eur z eurofondov programu IUS PSK a vlastného rozpočtu. Výstavba potrvá od jari 2027 do jari 2028.
„Súčasťou tohto budúceho obchvatu bude aj výstavba cyklochodníka po celej jeho dĺžke 3,4 kilometra, ktorý sa napojí na budúcu cyklotrasu smerujúcu do Tatranskej Lomnice a na dnes už budovanú cyklotrasu vo Veľkej Lomnici smerom na Poprad,“ upozornil Bieľak, podľa ktorého je prvá etapa projektu príkladom toho, ako by mali štát, vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracovať a koordinovať svoje aktivity a projekty.
Bieľak dodal, že základom pre schválenie a realizáciu tohto dopravného projektu je Plán udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry - stratégia rozvoja integrovanej a inteligentnej dopravy, ktorú PSK schválil v roku 2024. „Nebyť tohto plánu, nebola by ani táto stavba, nakoľko bez neho by neboli financie z Európskej únie na tento a ďalšie dnes pripravované dopravné projekty v tatranskom regióne,“ uzavrel.
„Cieľom je presmerovať tranzitnú dopravu mimo zastavané územie obce, výrazne zlepšiť dopravnú prejazdnosť cesty I/66 v intraviláne obce a zároveň zabezpečiť dopravnú obsluhu a rozvoj územia určeného pre priemyselný park a v neposlednom rade zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uviedol Bieľak.
V tomto projekte ide o preložku krajskej cesty II/540, pričom samotná dĺžka obchvatu má byť niečo viac ako 3,4 kilometra. Celý projekt sa realizuje v spolupráci so Slovenskou správou ciest (SSC) a Ministerstvom dopravy SR, keďže začiatok tejto preložky je na ceste I/66 patriacej štátu.
„V súčasnosti je pripravená na realizáciu prvá etapa obchvatu, ktorá pred niekoľkými dňami reálne začala výstavbou veľkej okružnej križovatky na štátnej ceste I/66. Jej investorom je SSC, ktorá ju aj financuje, nakoľko je to príprava budúcej preložky cesty I/66 v smere na Kežmarok,“ vysvetlil Bieľak. Zhotoviteľom je spoločnosť Doprastav a zazmluvnené náklady sú na úrovni 2,9 milióna eur. Investičnú prípravu križovatky zabezpečila Správa a údržba ciest PSK a realizáciu po dohode prevzal štát. Práce potrvajú do októbra budúceho roka.
Zvyšok severozápadného obchvatu Veľkej Lomnice má v réžii PSK. V prvej etape pribudne približne 900-metrový úsek cesty s novou okružnou križovatkou, ktorá prepojí cestu do Mlynice a lokalitu budúceho priemyselného parku. Kraj už má vybratého zhotoviteľa aj schválené financovanie vo výške približne tri milióny eur z eurofondov programu IUS PSK a vlastného rozpočtu. Výstavba potrvá od jari 2027 do jari 2028.
„Súčasťou tohto budúceho obchvatu bude aj výstavba cyklochodníka po celej jeho dĺžke 3,4 kilometra, ktorý sa napojí na budúcu cyklotrasu smerujúcu do Tatranskej Lomnice a na dnes už budovanú cyklotrasu vo Veľkej Lomnici smerom na Poprad,“ upozornil Bieľak, podľa ktorého je prvá etapa projektu príkladom toho, ako by mali štát, vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracovať a koordinovať svoje aktivity a projekty.
Bieľak dodal, že základom pre schválenie a realizáciu tohto dopravného projektu je Plán udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry - stratégia rozvoja integrovanej a inteligentnej dopravy, ktorú PSK schválil v roku 2024. „Nebyť tohto plánu, nebola by ani táto stavba, nakoľko bez neho by neboli financie z Európskej únie na tento a ďalšie dnes pripravované dopravné projekty v tatranskom regióne,“ uzavrel.