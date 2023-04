Začala štvrtá etapa rekonštrukcie cesty Trenčianska Teplá - Dežerice

Trenčín 11. apríla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) odštartoval štvrtú etapu rekonštrukcie cesty II. triedy z Trenčianskej Teplej v okrese Trenčín do obce Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Úsek od odbočky na obec Petrova Lehota po obec Bobot v Trenčianskom okrese majú zrekonštruovať za tri mesiace. Celkové náklady na rekonštrukcie 4,5-kilometrového úseku budú 1,8 milióna eur. Jeho súčasťou je aj päť mostných objektov.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sú niektoré mosty na rekonštruovanom úseku v piatom, jeden dokonca v šiestom stavebno-technickom stupni. Práce zahŕňajú nielen úpravu asfaltového krytu vozovky, ale aj dláždenie priekop, osadenie cestných zvodidiel, vybudovanie oporného múru a rekonštrukciu troch autobusových zastávok. V obci Motešice obnovia dva priechody pre chodcov vrátane bezbariérovej úpravy chodníkov pre potreby zrakovo postihnutých osôb.



"Celá cesta II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice je dlhá 25 kilometrov, z nich už máme hotové prvé dve etapy. Najťažšou bude tretia etapa, ktorú práve súťažíme. Je to úsek, ktorý vedie z Machnáča po odbočku na Petrovu Lehotu. Pevne verím, že aj tento stihneme opraviť do konca roka," doplnil Baška.