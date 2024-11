Začali Banskobystrické Vianoce, niekde sa už dá platiť kartou

Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - V meste pod Urpínom sa v piatok podvečer začali Banskobystrické Vianoce 2024 a odštartovali vianočné trhy. Na Námestí SNP je 46 stánkov, z toho 35 s občerstvením, ktoré budú vianočné špeciality ponúkať až do Nového roka, každý deň od 11. 00 do 23.00 h. Stánky s ľudovoumeleckými výrobkami budú otvorené do 22. decembra v čase od 9.00 do 20.00 h. V niektorých stánkoch sa už dá platiť aj kartou.



Ako informovala radnica, obyvateľov a návštevníkov všetkých vekových kategórií čaká bohatý kultúrny program. Na vianočných trhoch sa budú používať ako po minulé roky kompostovateľné riady. Punč a teplé nápoje návštevníci po novom dostanú do zálohovateľných pohárov s originálnou grafikou.



"Banskobystrické Vianoce sa pravidelne radia do rebríčka obľúbených a odporúčaných najkrajších trhov, aj preto sme sa rozhodli vytvoriť vratný pohár s pekným dizajnom. Na spracovanie originálneho návrhu grafiky chceme každý rok osloviť iného lokálneho umelca tak, aby návštevníkom vznikla pekná zberateľská súprava. Boli by sme radi, keby si ľudia pripomenuli príjemné chvíle strávené v našom meste i prostredníctvom takých pekných pohárov," konštatoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiří Pěč. V Banskej Bystrici je v obehu 30.000 kusov vratných pohárov.



"Na podnet obyvateľov sa v niektorých stánkoch nachádzajú aj platobné terminály, čo znamená, že sa dá platiť kartou. Tento rok sme to nezavádzali ako povinnosť, ale ako možnosť," doplnila vedúca oddelenia obchodu a služieb magistrátu Dana Cibuľková.



V rámci programu je pripravených približne 30 podujatí, ktoré sa uskutočnia na Námestí SNP, Námestí Štefana Moysesa, ako aj v kultúrnych a sakrálnych priestoroch. Vianočný stromček je zatiaľ zhasnutý, rozsvietia ho až na Mikuláša o 17.00 h anjeli - akrobati svietiacou guľou.



"Verím, že na vianočných trhoch bude vládnuť perfektná sviatočná atmosféra, ktorú si obyvatelia i návštevníci nášho mesta patrične užijú," dodal primátor Ján Nosko.