Začali opäť s opravou cesty II. triedy medzi Pernekom a Rohožníkom

Bratislava 22. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal po zimnej stavebnej uzávere opäť s opravou cesty II. triedy medzi Pernekom a Rohožníkom. Doprava je v danom úseku striedavo vedená v jednom jazdnom pruhu. Práce by mali trvať do konca apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Aj tento úsek komunikácie sme vybrali práve z dôvodu rozsiahleho poškodenia vozovky, ako napríklad odtrhnutých krajníc, lokálneho poklesu vozovky, pozdĺžnych a priečnych trhlín. Zvolili sme technológiu recyklácie za studena na mieste, ktorá je nízkoodpadová a ekologickejšia," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Ide o dva úseky komunikácie, ktoré sa robia v súbehu, a to o cestu II/501 medzi Pernekom a Kuchyňou a cestu II/501 medzi Kuchyňou a Rohožníkom. Celkovo ide o približne 9,6 kilometra cesty, opravovanej na viacero etáp v celkovej hodnote takmer 4,4 milióna eur.



BSK pri oprave využíva technológiu recyklácie za studena. Je založená na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Pri tejto technológii je nevyhnutná aj tzv. technologická prestávka.